В Мурманской области назвали самые популярные направления летнего туризма

В число самых популярных направлений весенне-летнего сезона 2025 в Мурманской области вошла областная столица, а также путешествие к Баренцеву морю – в Териберку и на полуострова Рыбачий и Средний. Востребованы также горные маршруты в Хибинах, и знакомство с культурой и традициями поморов на Терском берегу Белого моря, рассказали «ФедералПресс» в комитете по туризму Кольского Заполярья.

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«Внутри этих мест с каждым годом растет и количество сезонных туристических активностей в Мурманской области. На основе анализа запросов, поступивших в Туристский информационный центр, сформирован перечень самых популярных причин, по которым туристы выбирают Мурманскую область в весенне-летний период», – подчеркнули в комитете.

Одной из главных причин стали гастрономические впечатления. Например, арктическая кухня, представленная в более чем 60 заведениях. Она соседствует с уникальными возможностями для фотоохоты на китов в Баренцевом море.

Семейные же путешествия становятся все более востребованными благодаря разнообразию маршрутов, музеев, природных парков и форматов активного отдыха. Высокий интерес вызывают прогулки на сапах и сплавы, рыбалка, и набирающий популярность вид отдыха – сбор дикоросов, а также активные туры на квадроциклах и багги.