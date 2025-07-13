Маршрут выходного дня: что посмотреть в Гавриловом Посаде

Продолжаем путешествовать по Ивановской области и отправляемся в Гаврилов Посад. Этот старинный город стал родиной особой породы лошадей – Владимирских тяжеловозов. Здесь есть древние храмы, интересные музеи, благоустроенная набережная и живописный луг Лубенец, где сливаются воедино реки Ирмес и Воймига. Это прекрасное место для наслаждения природой и умиротворением, для встреч с друзьями, семейных прогулок и красивых фотосессий. Рассказываем про самые главные достопримечательности Гаврилова Посада.

© Quto.ru

Гаврилов Посад

Гаврилов Посад впервые упоминается в 1434 году как село Гавриловское. В 1565 году по указу Ивана Грозного здесь был основан конный завод. В конце XVI – начале XVII века Гавриловская слобода была государственной дворцовой слободой непашенных крестьян. Крестьяне, отработав срок службы на конном заводе, селились поблизости и открывали мастерские и лавки. Шёл расцвет торговли, росло количество жителей, и в 1789 году указом Екатерины II Гавриловская слобода получила статус города и была переименована в Гаврилов Посад. В 1941 году здесь размещался Государственный племенной коневодческий рассадник Наркомзема СССР по породам брабансон и клейдесдаль. В послевоенные годы на конном заводе была выведена новая порода лошадей -Владимирский тяжеловоз.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Гаврилова Посада 205 км пути по трассе М-7, если ехать через Ногинск, Киржач и Юрьев-Польский. Либо 235 км пути, если ехать через Покров, Владимир и Суздаль. Часть пути до Владимира можно проехать по платной М-12.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Советская площадь

Советская площадь – центральная площадь Гаврилова Посада. В 2019 году она получила новый облик после масштабной реконструкции и благоустройства. На площади появился свето-динамический фонтан и зоны отдыха.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Вокруг Советской площади сосредоточены основные архитектурные достопримечательности Гаврилова Посада: торговые ряды XIX века, пожарная часть и памятник Пожарным, церковь Архангела Михаила и Гаврилово-Посадский краеведческий музей.

© Церковь Архангела Михаила

Церковь Архангела Михаила

В XVII веке на этом месте стояла деревянная церковь Архангела Михаила, а в 1765 году была возведена каменная церковь, освящённая как Никольская. После закрытия в 1928 году в церкви размещался клуб, затем кинотеатр, швейный цех и т.д., что привело к утрате значительной части внутреннего убранства и верхних ярусов здания. В 1990 году храм начали восстанавливать и освятили в честь Архангела Михаила.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ильинское подворье

Архитектурная доминанта Гаврилова Посада – храмовый комплекс Ильинского подворья на берегу реки Ирмес. Это Ильинская церковь, Никольская церковь и колокольня. Ильинская церковь, построенная в конце XVII — начале XVIII веков, несмотря на многочисленные переделки, сохранила особенности, присущие архитектуре провинциального барокко.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Владимирский тяжеловоз

На Советской площади, на пересечении улиц Розы Люксембург и 3-го Интернационала, вы увидите памятник Владимирскому тяжеловозу. В середине XX века на Государственном племенном конном заводе в Гавриловом Посаде была выведена новая порода лошадей - прославленный владимирский тяжеловоз. Это сверхвыносливая, мощная рабочая лошадь для тяжелых российских земель, для вспашки тяжёлых суглинков, для перевозки больших грузов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Набережная реки Воймига

Буквально в нескольких минутах пешком от Советской площади находится потрясающе красивое место - набережная реки Воймига. Зоны отдыха и прогулок тут созданы из дерева, а с набережной открывается потрясающий вид на живописный луг Лубенец. По эко-тропе можно пройти дальше к стрелке рек Воймига и Ирмес. Рекомендуем к посещению!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Гаврилово-Посадский дворцовый конный завод

Дворцовый конный завод является, пожалуй, самой главной исторической достопримечательностью Гаврилова Посада. Конезавод расположен на окраине города, среди полей в излучине реки Ирмес. Во времена Екатерины II на месте деревянных построек конезавода возвели каменное здание. Визуально дворцовый завод похож на кремль, единственную башню которого украшает флюгер в виде лошади, вставшей на дыбы. В 2013 году конезавод переехал, но с приходом инвестора здание XVIII века обрело новую жизнь – в нём расположился Музейно-дегустационный центр.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»

В Музейно-дегустационном центре есть экспозиция «Родина Владимирского тяжеловоза», посвящённая истории гаврилово-посадских конюшен, Музей российских национальных напитков, Самоварный зал, Винокурня, бар для дегустации, проводятся мастер-классы для взрослых и детей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова