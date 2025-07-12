Где в Москве можно отдохнуть у воды при любой погоде

Пришедшая жара гонит москвичей к воде, однако в ближайшие дни обещают ливни с грозами. «Вечерняя Москва» собрала с блогером, создательницей канала, посвященного прогулкам по Москве, Анной Желтушиной самые интересные варианты отдыха у воды, доступные при любой погоде.

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Купание в реке или на море — неотъемлемая часть летнего отдыха. Однако не все могут позволить себе полет в жаркие страны. А в столице даже в очень теплые дни вода может быть неподходящей для купания. Погода вечно подкидывает сюрпризы: того и гляди, настроение снова подпортят дожди. Спасают открытые бассейны, аквапарки и спа, в которых можно отдыхать в любое время года, при любой погоде. Самый, наверное, распиаренный — бассейн в Лужниках. В огромном комплексе находится аквапарк с горками и несколькими бассейнами. Каждый час в сауне проходят бесплатные групповые парения с аромамаслами.

В Ясеневе работает крупнейший водный комплекс в Восточной Европе. В нем есть все: от ледяной пещеры до целого бассейна-лабиринта с водопадами и контрастными ваннами.

Хочется по-настоящему ощутить себя на пляже и, быть может, даже научиться серфингу? В аквапарке в районе Перово расположен самый большой волновой бассейн в Москве.

Стоит также присмотреться и к историческим Сандуновским баням в Мещанском районе. Здесь вам предложат немало разнообразных спа-процедур, имеется бассейн в античном стиле.

Любителям пощекотать себе нервы стоит присмотреться к аквапарку в Мытищах — на его территории есть несколько экстремальных горок и водных аттракционов.

С безумными горками

На территории этого аквапарка в Подмосковье есть несколько водных аттракционов для любителей экстрима, а также несколько бассейнов для плавания и джакузи.

Где находится: МО, Красная Горка, Дмитровское шоссе, 8.

Стоимость: билет на весь день обойдется в 2200 рублей.

Маленькое море

Комплекс с морской водой стоит посетить тем, кто не любит хлорированную. Бассейн заполняется декорациями в стиле кораллового рифа, натуральной водой, которая по составу и свойствам практически не отличается от морской. Спортсмены получают двойную пользу от пребывания в воде.

Где находится: улица Талалихина, 28, строение 2.

Стоимость: сеанс в будние дни и выходные (один час) — 1100 рублей.

Детям интересно

В аквапарке, до которого можно добраться на транспорте от станции метро «ВДНХ», есть и детские, и взрослые аттракционы. Для самых маленьких оборудован «водный городок» с небольшими безопасными горками и фонтанами.

Где находится: МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 1.

Стоимость: билет на весь день обойдется в 3590 рублей.

Под открытым небом

В аквакомплексе «Лужники» для посетителей открыты три бассейна для плавания, в том числе — под открытым небом, 9 водных аттракционов, а также спа-комплекс.

Где находится: улица Лужники, 24, строение 4.

Стоимость: в будний день билет на два часа обойдется в 2690 рублей для взрослого человека. Билет на весь день — 3690 рублей.

Закачаешься!

На территории аквапарка в столичном районе Перово находится самый большой волновой бассейн Москвы. Гостям также предлагают несколько горок и широкую линейку спа-услуг.

Где находится: Зеленый проспект, 10б.

Стоимость: билет на три часа обойдется в 2790 рублей, а на весь день — 6290 рублей.

Покажут быт предков

Исторический комплекс краснопресненских бань предлагает настоящие русские парные с возможностью купить все необходимое, купели и бассейн. Здесь есть и общее пространство, и отдельные номера для небольших групп.

Где находится: Столярный переулок, 7, строение 1.

Стоимость: сеанс в два с половиной часа в общем пространстве обойдется в 3400 рублей, а стоимость отдельных номеров начинается от 12 240 рублей.

Эмоции бьют ключом

Впервые за сезон в Москву пришла настоящая жара, и москвичи «оккупировали» фонтаны. Сухие фонтаны в городских парках, струи воды, бьющие из земли, — популярное развлечение для детей в жару. Однако важно помнить, что на мокрой земле очень легко поскользнуться — это создает серьезный риск травм. Если все-таки и позволять ребенку резвиться у таких фонтанов, лучше делать это не в пик жары, не забывать про кепку или панаму. Так вы убережете ребенка от теплового удара.

Необычные спа-процедуры

Москвичи — народ искушенный, поэтому их надо постоянно удивлять. Для тех, кто устал от массажа, масок для лица и грязевых ванн, придумывают более оригинальные услуги.

Огненный массаж. На покрытом теле поджигают жгуты на полминуты. За счет огня глубокие слои мышц быстрее прогреваются, расширяются капилляры, усиливается кровообращение, снимаются спазмы мышц.

На покрытом теле поджигают жгуты на полминуты. За счет огня глубокие слои мышц быстрее прогреваются, расширяются капилляры, усиливается кровообращение, снимаются спазмы мышц. Доверься улитке. Улиточный массаж, также известный как улиткотерапия, — косметическая процедура, в которой используются живые улитки для массажа кожи лица или тела. Слизь, выделяемая улитками, содержит полезные вещества, способствующие регенерации кожи, увлажнению и омоложению.

Улиточный массаж, также известный как улиткотерапия, — косметическая процедура, в которой используются живые улитки для массажа кожи лица или тела. Слизь, выделяемая улитками, содержит полезные вещества, способствующие регенерации кожи, увлажнению и омоложению. Искупаться в роскоши. В Москве можно найти СПА-салоны, предлагающие процедуры с использованием черной икры. Они направлены на омоложение, питание и улучшение состояния кожи.

В Москве можно найти СПА-салоны, предлагающие процедуры с использованием черной икры. Они направлены на омоложение, питание и улучшение состояния кожи. Морозные ванны. Криотерапия — процедура, при которой человек подвергается воздействию низких температур (до –160 градусов) в течение 2–3 минут в «ванной», заполненной охлажденным азотом или воздухом.

А КАК У НИХ?

Вперед, в будущее!

Термальные ванны в Австрии выполнены в форме, напоминающей летающие космические тарелки.

Опьяняющие ванны

В спа-центре чешской пивоварни пенное смешивают с водой и отваром трав. После купания в получившейся смеси кожа станет мягкой и чистой. Для пущего эффекта советуют компрессы из солода.

Ваш этаж

В Индии действует целый аквакомплекс в 30 этажей. Сами бассейны расположены на балконах.

Только для дайверов!

Самый глубокий бассейн в мире находится в Бельгии. Его глубина доходит до 33 метров. В первую очередь он интересует дайверов.

Самый опасный

А в Лас-Вегасе есть аквапарк с хищниками. Так их можно разглядеть, прокатываясь по трубе, которая идет через кишащий акулами бассейн.

В столице работает более 100 площадок для летнего отдыха у воды, где можно арендовать лодку или катамаран, заняться спортом. Генеральный директор АНО «Развитие парков» Юлия Адигамова рассказала «Вечерней Москве», какие возможности предлагают жителям и гостям столицы городские парки.