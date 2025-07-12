Где в Москве можно отдохнуть у воды при любой погоде

Маленькое море с безумными горками: где в Москве отдохнуть у воды при любой погоде
Пришедшая жара гонит москвичей к воде, однако в ближайшие дни обещают ливни с грозами. «Вечерняя Москва» собрала с блогером, создательницей канала, посвященного прогулкам по Москве, Анной Желтушиной самые интересные варианты отдыха у воды, доступные при любой погоде.
Купание в реке или на море — неотъемлемая часть летнего отдыха. Однако не все могут позволить себе полет в жаркие страны. А в столице даже в очень теплые дни вода может быть неподходящей для купания. Погода вечно подкидывает сюрпризы: того и гляди, настроение снова подпортят дожди. Спасают открытые бассейны, аквапарки и спа, в которых можно отдыхать в любое время года, при любой погоде. Самый, наверное, распиаренный — бассейн в Лужниках. В огромном комплексе находится аквапарк с горками и несколькими бассейнами. Каждый час в сауне проходят бесплатные групповые парения с аромамаслами.
В Ясеневе работает крупнейший водный комплекс в Восточной Европе. В нем есть все: от ледяной пещеры до целого бассейна-лабиринта с водопадами и контрастными ваннами.
Хочется по-настоящему ощутить себя на пляже и, быть может, даже научиться серфингу? В аквапарке в районе Перово расположен самый большой волновой бассейн в Москве.
Стоит также присмотреться и к историческим Сандуновским баням в Мещанском районе. Здесь вам предложат немало разнообразных спа-процедур, имеется бассейн в античном стиле.
Любителям пощекотать себе нервы стоит присмотреться к аквапарку в Мытищах — на его территории есть несколько экстремальных горок и водных аттракционов.
С безумными горками
На территории этого аквапарка в Подмосковье есть несколько водных аттракционов для любителей экстрима, а также несколько бассейнов для плавания и джакузи.
Где находится: МО, Красная Горка, Дмитровское шоссе, 8.
Стоимость: билет на весь день обойдется в 2200 рублей.
Маленькое море
Комплекс с морской водой стоит посетить тем, кто не любит хлорированную. Бассейн заполняется декорациями в стиле кораллового рифа, натуральной водой, которая по составу и свойствам практически не отличается от морской. Спортсмены получают двойную пользу от пребывания в воде.
Где находится: улица Талалихина, 28, строение 2.
Стоимость: сеанс в будние дни и выходные (один час) — 1100 рублей.
Детям интересно
В аквапарке, до которого можно добраться на транспорте от станции метро «ВДНХ», есть и детские, и взрослые аттракционы. Для самых маленьких оборудован «водный городок» с небольшими безопасными горками и фонтанами.
Где находится: МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 1.
Стоимость: билет на весь день обойдется в 3590 рублей.
Под открытым небом
В аквакомплексе «Лужники» для посетителей открыты три бассейна для плавания, в том числе — под открытым небом, 9 водных аттракционов, а также спа-комплекс.
Где находится: улица Лужники, 24, строение 4.
Стоимость: в будний день билет на два часа обойдется в 2690 рублей для взрослого человека. Билет на весь день — 3690 рублей.
Закачаешься!
На территории аквапарка в столичном районе Перово находится самый большой волновой бассейн Москвы. Гостям также предлагают несколько горок и широкую линейку спа-услуг.
Где находится: Зеленый проспект, 10б.
Стоимость: билет на три часа обойдется в 2790 рублей, а на весь день — 6290 рублей.
Покажут быт предков
Исторический комплекс краснопресненских бань предлагает настоящие русские парные с возможностью купить все необходимое, купели и бассейн. Здесь есть и общее пространство, и отдельные номера для небольших групп.
Где находится: Столярный переулок, 7, строение 1.
Стоимость: сеанс в два с половиной часа в общем пространстве обойдется в 3400 рублей, а стоимость отдельных номеров начинается от 12 240 рублей.
Эмоции бьют ключом
Впервые за сезон в Москву пришла настоящая жара, и москвичи «оккупировали» фонтаны. Сухие фонтаны в городских парках, струи воды, бьющие из земли, — популярное развлечение для детей в жару. Однако важно помнить, что на мокрой земле очень легко поскользнуться — это создает серьезный риск травм. Если все-таки и позволять ребенку резвиться у таких фонтанов, лучше делать это не в пик жары, не забывать про кепку или панаму. Так вы убережете ребенка от теплового удара.
Необычные спа-процедуры
Москвичи — народ искушенный, поэтому их надо постоянно удивлять. Для тех, кто устал от массажа, масок для лица и грязевых ванн, придумывают более оригинальные услуги.
- Огненный массаж. На покрытом теле поджигают жгуты на полминуты. За счет огня глубокие слои мышц быстрее прогреваются, расширяются капилляры, усиливается кровообращение, снимаются спазмы мышц.
- Доверься улитке. Улиточный массаж, также известный как улиткотерапия, — косметическая процедура, в которой используются живые улитки для массажа кожи лица или тела. Слизь, выделяемая улитками, содержит полезные вещества, способствующие регенерации кожи, увлажнению и омоложению.
- Искупаться в роскоши. В Москве можно найти СПА-салоны, предлагающие процедуры с использованием черной икры. Они направлены на омоложение, питание и улучшение состояния кожи.
- Морозные ванны. Криотерапия — процедура, при которой человек подвергается воздействию низких температур (до –160 градусов) в течение 2–3 минут в «ванной», заполненной охлажденным азотом или воздухом.
А КАК У НИХ?
Вперед, в будущее!
Термальные ванны в Австрии выполнены в форме, напоминающей летающие космические тарелки.
Опьяняющие ванны
В спа-центре чешской пивоварни пенное смешивают с водой и отваром трав. После купания в получившейся смеси кожа станет мягкой и чистой. Для пущего эффекта советуют компрессы из солода.
Ваш этаж
В Индии действует целый аквакомплекс в 30 этажей. Сами бассейны расположены на балконах.
Только для дайверов!
Самый глубокий бассейн в мире находится в Бельгии. Его глубина доходит до 33 метров. В первую очередь он интересует дайверов.
Самый опасный
А в Лас-Вегасе есть аквапарк с хищниками. Так их можно разглядеть, прокатываясь по трубе, которая идет через кишащий акулами бассейн.
В столице работает более 100 площадок для летнего отдыха у воды, где можно арендовать лодку или катамаран, заняться спортом. Генеральный директор АНО «Развитие парков» Юлия Адигамова рассказала «Вечерней Москве», какие возможности предлагают жителям и гостям столицы городские парки.