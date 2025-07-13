В Приморье вырос спрос на отдых с электрофойлами

Первая на Дальнем Востоке сеть проката электрофойлов начинает работу в Приморье. Резидент Свободного порта Владивосток запустил услугу аренды высокотехнологичных досок для катания над водой, которая уже доступна жителям и туристам края.

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«Компания уже начала работу в пилотном режиме, предлагая прокат электрофойлов, спасательных жилетов и гидрокостюмов. Первая точка открыта во Владивостоке», – сообщили в КРДВ.

Электрофойлы представляют собой электрические доски для передвижения по воде, способные развивать скорость до 45 км/ч. Как отмечают специалисты, это оборудование отличается экологичностью, бесшумной работой и простотой освоения – большинство новичков обучаются базовым навыкам управления за 15–30 минут. Устройства позволяют кататься даже в безветренную погоду при полном отсутствии волн.

Согласно заявлению представителей проекта, уже заключены договоры с отелями, туроператорами и образовательными учреждениями о включении этой услуги в туристические и корпоративные программы. В перспективе десяти лет планируется создать сеть из 12 пунктов проката в популярных местах отдыха, а также увеличить парк оборудования со стартовых 5 до 116 единиц.

Ранее «ФедералПресс» писал, что арендовать яхту VIP-класса во Владивостоке стоит 100–170 тысяч рублей в день.