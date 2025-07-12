Москва приглашает туристов на Болотную площадь

В эти выходные Болотная площадь вновь станет центром событий для горожан и туристов. В рамках «Лета в Москве» здесь пройдут мастер-классы и образовательные мероприятия, будет звучать живая музыка. В «Зеленом маркете» проекта «Сделано в Москве» дети и их родители смогут весело провести время, принять участие в развлекательной программе, погулять и вкусно поесть в зоне фудкорта. Все мероприятия бесплатные и не требуют регистрации.

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На главной сцене «Зеленого маркета» в субботу и воскресенье пройдут выступления столичных предпринимателей, а в павильоне гостей ждут интересные мастер-классы для всей семьи.

12 июля в 13:00 посетители маркета научатся плести декоративную салфетку, а в 15:00 — рисовать на одежде под руководством специалистов столичного бренда Michosso.

В 13:00 в зоне на траве пройдет кардиотренировка Combat Национальной лиги тренеров. Гостей ждут бесконтактные упражнения на базе боевых искусств.

Воскресенье ожидается не менее интересным. 13 июля на протяжении дня для посетителей маркета будет работать станция кастомизации одежды. Участники смогут превратить обычные вещи в уникальные дизайнерские предметы.

На главной сцене состоится выступление столичного предпринимателя Елены Красновой, сооснователя компании Tkanoff Group. На примере своей компании спикер расскажет, как создавать и развивать устойчивый бизнес. Слушатели узнают, какие новые направления развития для столичных предпринимателей существуют сегодня.

Вечером гостей маркета ждет зажигательное выступление группы «Лилу». На главной сцене прозвучат композиции в стиле ню-поп-метала и альтернативы. Начало в 20:30, вход бесплатный.

Проект «Сделано в Москве» создан для продвижения локальных брендов — сегодня их насчитывается свыше семи тысяч. На сайте можно найти более 34 тысяч товаров, произведенных в столице. Москва поддерживает предпринимателей, обеспечивая в том числе их участие в крупных городских мероприятиях и оказывая информационную поддержку.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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