Латина, пикник и серфинг: чем заняться летом в Тюмени

1. SUP-серфинг на Туре:

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Сплавляющихся на досках по Туре ребят наверняка видел каждый, кто любит прогуляться теплым летним вечером по набережной. Повторить это приключение может любой: нужно лишь взять в аренду сап или найти организаторов групповых заплывов, которые за вполне подъемные деньги и плавсредством снабдят, и по водному маршруту проведут, и компанию составят.

Арендовать сапборд можно кучей разных способов. К примеру, дают свои доски покататься частники, их ищем на всяких Авитах и т.п. Цена будет — от 1 200 рублей за сутки. Можно взять сап у организованных прокатчиков, к примеру в районе конторы Пароходства есть прокат, цена будет повыше — 1800 рублей за сутки в будние и 2300 рублей в выходные дни.

Прокатиться по реке с группой можно по цене от полутора тысяч рублей. Как правило маршрут начинается от парка в Заречном микрорайоне и заканчивается у Конторы пароходства. Но есть и вариации.

На своей доске плавать по Туре можно бесплатно, главное не взять на абордаж прогулочный катерок.

2. Латиноамериканские вечеринки под открытым небом

Шанс наткнуться на людей, танцующих на тюменских улицах, в Тюмени пока выпадает редко, но все же бывает: школы латины, танго, фламенко и прочих зажигательных танцев иногда проводят тусовки на улицах, прямо посреди пешеходной улицы или на набережной. Это что-то среднее между «отчетным концертом» и обычной тусовкой по интересам. С одним отличием: примкнуть к танцам может любой желающий, никто не будет против.

Присоединиться к танцам можно на различных площадках города в выходные. Например, школа кубинского танца 26 июля приглашает всех на фестиваль, который пройдет на территории ДК «Нефтяник». Участие бесплатное. А школа бачаты по выходным ждет желающих на бесплатный урок у конторы Пароходства — вход свободный.

3. Уличные кафе

Уличные кафе — идеальное место для летних посиделок. На летних верандах в центре города средний чек составляет 1 600 рублей. Стоимость кофе в таких заведениях варьируется от 170 до 1000 рублей, в зависимости от сорта и способа приготовления. Ужин обойдется примерно в 1000 рублей. Напиток бабл-ти стоит в разных заведениях от 199 до 800 рублей, а бамбл-кофе — от 199 до 900 рублей.

Летние площадки открыты на протяжении всего сезона, успевайте ловить теплые вечера. Хотя, если вдруг подует или похолодает, вам везде предложат плед для уюта.

4. «Сухой» фонтан у драмтеатра

Если вы привыкли степенно вышагивать в лучших нарядах по центральным улицам и максимум — сидеть в ресторане, советуем присмотреться к детям на площади 400-летия Тюмени. Согласитесь, где-то глубоко внутри вас сидит такой же чертенок, как эта ребятня, что носится под струями сухого фонтана. И каждый мокрый до трусов и счастливый неописуемо. Чтобы лето было настоящим, просто промокните там разок.

Это место — идеальное для игр и развлечений в жаркий летний день, безопасное и бесплатное, еще и для всей семьи. А вечером здесь можно увидеть светомузыкальное шоу.

5. Пикник с видом на рассвет

Отличный способ провести время отхватить романтики и отдохнуть в тишине — встретить рассвет в одной из самых живописных городских локаций..

Организовать такой отдых можно в любом удобном месте, но мы особенно рекомендуем смотровую площадку у памятника Высоцкому. Там, у дома №3 на улице Володарского, открывается вид на Мост Влюблённых и набережную Туры.

Собрать продукты для пикника обойдется от 500 до 1000 рублей на одну персону. Сама корзина без наполнения стоит от 900 рублей, а готовый набор для пикника с посудой и пледом можно приобрести в Тюмени в среднем за 4000 рублей. Мангал тут, конечно, не разжечь, но не в этом счастье.