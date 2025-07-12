Какие интересные места можно посетить рядом с Пермью

Лето – прекрасная пора для путешествий по родному краю и открытий новых интересных мест. И для этого даже необязательно иметь свой автомобиль или обращаться в турфирмы. В увлекательную поездку можно отправиться на электричке. Известный пермский гид и путешественник Игорь Серебренников рассказал «ФедералПресс», в какие живописные локации Прикамья можно без проблем добраться по железной дороге и обернуться за один день.

Взбираемся на мыс Стрелка

По словам Игоря Серебренникова, мыс Стрелка, где Чусовая впадает в Каму, – одно из самых ближайших и красивых мест, куда можно отправиться на электричке из Перми. Для этого нужно добраться до станции «Поселок «Пятый километр». Здесь останавливаются несколько электропоездов, которые следуют по горнозаводской ветке (до Углеуральской, Боковой, Дивьи, Калийной, Кизела и Ярино).

«Чтобы доехать на электричке из Перми до станции «Пятый километр» понадобится каких-то 30-40 минут. Потом нужно будет пройти три километра и вот вы уже на высоком обрыве, у подножия которого встречаются Камы и Чусовая. Это очень живописное место! Идеальный маршрут для увлекательной вылазки на один день на природу, особенно для тех, кто только начинает путешествовать», – говорит Игорь Серебренников.

С собой можно взять палатку и устроить пикник в уютной и испещренной холмами ложбине, которая притаилась за стенами прибрежных скал. А с их крутизны открываются умопомрачительные виды на речные просторы. Мыс Стрелка – превосходное место для классных фотосессий. А в жаркую погоду здесь вполне можно искупаться.

Гуляем в заливе Васильевки

Еще одна живописная локация, до которой можно с ветерком и быстро добраться на электричке от центра Перми, находится в микрорайоне Голованово.

«Здесь мы с сыном открыли для себя очень интересный маршрут. Садимся в электричку, которая следует в сторону Чусового, и едем до станции Голованово. После чего спускаемся в залив реки Васильевка. Там, где она впадает в Каму, перекинут подвесной пешеходный мост. Очень классное место. Особенно красиво здесь весной в апреле или осенью после сентября, когда стоит низкая вода низкая и можно оценить все великолепие обнаженных берегов. Но и летом тут тоже можно чудесно погулять как минимум несколько часов, а потом вернуться домой на электричке, которых на этом направлении ходит немало», – рассказывает пермский экскурсовод.

Любуемся сылвенскими красотами за Алебастрово

Как отмечает Игорь Серебренников, на чусовском направлении много прекрасных мест, куда стоит выбраться на электричке. Одно из таких находится за станцией Алебастрово.

«Это вообще волшебное место на реке Сылва, там очень красивые живописные гипсовые скалы, известняковые обнажения. Выходите на железнодорожной станции Алебастрово и шагаете вдоль берега. Сначала минуете дачный поселок, а дальше начинаются настолько глухие места, что до некоторых можно попасть только с воды на моторной лодке. Ну, или как в нашем случае, просто бредем вдоль берега и любуемся необыкновенной природой. Летом Сылва обычно теплая, так что можно купаться. А в лесу можно насобирать ягоды-грибы. Особенно по душе путешествие сюда придется тем, кто предпочитает малолюдные места, любит гулять в небольшой кампании или один. И находится это место всего в полутора часах езды от Перми», – поясняет Игорь.

Путешествуем на Голубое озеро за Чусовым

Конечно, нельзя обойти стороной и сам Чусовой. Тем более что сюда сейчас «летают» скоростные «Ласточки»: из краевой столицы в город металлургов и олимпийцев можно добраться за 2,5 часа.

«Приезжаете на скоростной электричке в Чусовой и дальше от станции следуете вдоль одноименной реки вверх по течению. На пути вас ждут красивые обрывы, большие скалы, разнообразные пещеры и гроты. И, конечно же, не оставит равнодушной сама быстрая горная река. Так проходите до Голубого озера – это вообще просто сказочное место, мечта путешественника. Огромная 80-метровая воронка в земле с изумрудного цвета водой, но это если накануне не будет дождей. Мне повезло бывать там, когда вода в озере была цвета медного купороса, такая ярко-бирюзовая и даже с синим отливом», – вспоминает пермский гид.

Расстояние от Чусового до Голубого озера составляет примерно 10 километров. По словам Игоря Серебренникова, заблудиться невозможно, если следовать все время вдоль реки, которая и служит ориентиром. Можно для подстраховки воспользоваться мобильными приложениями-навигаторами.

Покоряем Ермак за Кунгуром

Кунгур – еще одно идеальное направление для мини-путешествия на электричке. Благо, в старинный купеческий городок также ходят скоростные поезда: полтора часа и вы на месте. А дальше можно строить маршрут в зависимости от своих предпочтений. Один из вариантов – заказать такси и отправиться к Камню Ермак. Этот скальный массив, который находится на берегу Сылвы в восьми километрах от Кунгура и достигает 40 метров в высоту, пользуется большой популярностью у путешественников, скалолазов, сплавщиков и любителей ярких фотографий. Ведь с его вершины открываются просто захватывающие дух виды уральской тайги и серебряной излучины реки.

«Есть еще один вариант добраться до Камня Ермака на электричках, которые следуют через станцию Чикали. Она находится аккурат напротив скалы, но только на другом берегу Сылву. Поэтому встанет вопрос, как перебраться через реку. Можно попросить местных лодочников переправить на ту сторону. Но лучше найти их контакты и договориться об этом заранее», – отмечает Игорь Серебренников.

Как известно, одна из главных достопримечательностей всего Прикамья – Кунгурская ледяная пещера – закрыта с мая этого года из-за отзыва лицензии у фирмы-оператора (ООО «Сталагмит-Экскурс»). Однако Игорь советует по возможности съездить к ней (например, на такси) и прогуляться по живописной горе Ледяной (внутри которой и находится пещера).

Ну и, конечно же, есть что посмотреть и посетить в самом Кунгуре, который славится своими старинными храмами, музеями (среди них – художественный музей, музей истории купечества) и арт-объектами (например, знаменитый Пуп земли). Великолепный вид на город открывается с колокольни Церкви Тихвинской иконы Божией Матери: если будет возможность и нестрашно, то обязательно стоить на нее подняться.

Также Игорь Серебренников рекомендует рассмотреть для однодневного путешествия красивые места в направлении за Кунгуром. Так, в Кишертском округе на электричке можно доехать до старинного села Спасо-Барда, расположенного на берегу все той же Сылвы. В этом же округе туристов не оставят равнодушными озеро Молебное (находится в селе Усть-Кишерть), подвесной мост над Сылвой в селе Посад, камень Лобач и Колымагина гора.