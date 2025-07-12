Эксперты выяснили, какой вид туризма предпочтут россияне этим летом

Поездки туристов РФ на машинах этим летом могут увеличиться до 43% от числа всех путешественников по стране. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

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Согласно данным газеты, доля отечественных автотуристов летом 2025 года может достигнуть 43%, в то время как в прошлом году количество таких путешественников составляло 38%.

«Исследования предпочтений российских туристов регулярно фиксируют рост популярности поездок на автомобиле. Для этой категории мы совместно с регионами сформировали более 93 готовых турмаршрутов», — заявил Решетников.

Он также напомнил о мерах по поддержке автомаршрутов, которые определены в нацпроекте "Туризм и гостеприимство".