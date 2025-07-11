Названы самые популярные направлениями у автотуристов в июле

Согласно сведениям, полученным от российского сервиса онлайн-бронирования Твил.Ру, четыре крымских города, включая такие известные курорты, как Ялта и Феодосия, оказались в числе десяти самых востребованных направлений для путешествий на автомобиле в июле.

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Аналитики сервиса Твил.Ру изучили брони, в которых одним из требований была доступность парковочного места. Лидером рейтинга стал Сочи, на который пришлось 11% от всех бронирований, сделанных автотуристами в июле.

За ним следуют Санкт-Петербург и Ялта, получившие 5% и 4% бронирований соответственно. Средняя стоимость проживания за ночь в Сочи составляет 5173 рубля, в Санкт-Петербурге – 6046 рублей, а в Ялте – 6207 рублей.

Помимо Ялты, в первую десятку также вошли Феодосия (4 место), Судак (6 место), Евпатория и Алушта (9 и 10 места). В списке популярных направлений также оказались Геленджик, Ейск и Московский регион.

До этого заместитель министра транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что сухопутный маршрут в Крым является оптимальным вариантом для путешествия на автомобиле для туристов из центральной части России. По его словам, этот маршрут может быть более выгодным с точки зрения времени и затрат на топливо по сравнению с использованием Крымского моста.

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