В Пскове открыли элитный гостиничный комплекс
В Пскове, в месте слияния рек Великой и Псковы, начал свою работу камерный исторический комплекс «Квартал Мейера». Элитный гостиничный комплекс, получивший пять звезд, разместился в старинном здании, где ранее располагалась канатная фабрика. Реализация проекта стала возможной благодаря программе льготного кредитования, предусмотренной национальным проектом «Туризм».
По мнению Министерства экономического развития, подобный подход способствует вовлечению объектов культурного наследия в сферу туризма, даря им новую жизнь и расширяя спектр туристических возможностей. Это позволяет создать привлекательные центры притяжения для путешественников и увеличить турпоток.
В результате реставрационных работ в самом сердце Пскова были восстановлены два исторических здания, сформировав целый квартал, доминантой которого стал отель с 55 номерами. Помимо этого, комплекс включает гостевой дом, ресторан, банный комплекс и пространство для проведения различных мероприятий. Следует отметить, что в мае 2025 года данный проект был представлен заместителю министра Дмитрию Вахрукову во время его визита в Псковскую область.
Ранее стало известно, куда чаще всего летят туристы в июле 2025 года. Также туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в июле.