В Пскове открыли элитный гостиничный комплекс

В Пскове, в месте слияния рек Великой и Псковы, начал свою работу камерный исторический комплекс «Квартал Мейера». Элитный гостиничный комплекс, получивший пять звезд, разместился в старинном здании, где ранее располагалась канатная фабрика. Реализация проекта стала возможной благодаря программе льготного кредитования, предусмотренной национальным проектом «Туризм».

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По мнению Министерства экономического развития, подобный подход способствует вовлечению объектов культурного наследия в сферу туризма, даря им новую жизнь и расширяя спектр туристических возможностей. Это позволяет создать привлекательные центры притяжения для путешественников и увеличить турпоток.

В результате реставрационных работ в самом сердце Пскова были восстановлены два исторических здания, сформировав целый квартал, доминантой которого стал отель с 55 номерами. Помимо этого, комплекс включает гостевой дом, ресторан, банный комплекс и пространство для проведения различных мероприятий. Следует отметить, что в мае 2025 года данный проект был представлен заместителю министра Дмитрию Вахрукову во время его визита в Псковскую область.

Ранее стало известно, куда чаще всего летят туристы в июле 2025 года. Также туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в июле.