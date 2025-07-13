Новосибирская область расширяет границы инклюзивного туризма

В Новосибирской области успешно развивается программа инклюзивного туризма, которая уже позволила более чем 480 участникам с ментальными особенностями познакомиться с достопримечательностями региона. За время реализации проекта организовано свыше 50 специальных экскурсий и поездок, включая посещение городских объектов и природных локаций.

Особое внимание уделяется развитию практических навыков. Ярким примером стал организованный выезд на Обское водохранилище для подопечных Каменского психоневрологического интерната, где участники осваивали основы туристической жизни: установку палаток, приготовление пищи на костре и командную работу.

"Подобные инициативы не просто расширяют кругозор, но и помогают адаптироваться к самостоятельной жизни, развивая важные социальные навыки", - подчеркивает Владимир Машанов, заместитель министра труда и социального развития региона.

Власти Новосибирской области планируют дальнейшее развитие программы, делая туризм по-настоящему доступным для всех категорий граждан.Ранее Новосибирское МЧС призвало туристов регистрировать маршруты турпоходов.