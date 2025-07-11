Россияне стали чаще брать с собой на море питомцев

Летом 2025 года заявок на размещение с домашними животными на российских курортах стало на 5-15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© РИА Новости

Уточняется, что чаще всего соотечественники берут с собой питомцев в Крым (прирост на 15 процентов). А в Краснодарский край с животными стали ездить реже (там произошел спад на 10 процентов).

В АТОР также отметили, что доля запросов на размещение с кошками и собаками в pet-friendlу отелях — от двух до пяти процентов, в зависимости от курорта. По мнению представителей компании PEGAS Touristik, путешествующих с животными на море могло быть больше, если бы не ограничения авиакомпаний и стресс, которому хвостатые члены семей подвергаются при перелете.

Кроме того, в источнике говорится, что россияне преимущественно путешествуют с собаками (80-90 процентов запросов). Чаще всего они берут с собой в отпуск мелкие породы: йорков, мальтипу, чихуахуа и других.

Ранее россиянам назвали лучшие для путешествий с питомцами города страны. Первое место в рейтинге занял Сочи.