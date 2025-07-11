Топ-15 интересных мест и достопримечательностей Новосибирска

Новосибирск — третий по численности населения город России, в котором многие туристы останавливаются по пути к Байкалу или на Алтай. Но этот молодой сибирский мегаполис заслуживает более пристального внимания: здесь можно увидеть неожиданный микс советской архитектуры, современных арт-пространств и нестандартных музеев. «Лента.ру» составила гид по главным местам города: куда пойти, что посмотреть и в какое время лучше всего путешествовать по городу.

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Как добраться до Новосибирска

Добраться из Москвы в Новосибирск можно на самолете, поезде или автомобиле.

На самолете

Рейсы осуществляются из всех столичных аэропортов. Среднее время в пути из Москвы до Новосибирска — четыре часа. Билет без багажа обойдется в 12 000 рублей.

Аэропорт прибытия Толмачево находится в 17 километрах от центра Новосибирска. Из аэропорта в город можно добраться на рейсовых автобусах и такси.

На поезде

На поезде из Москвы в Новосибирск можно доехать за двое суток. Рейсы отправляются ежедневно с Казанского и Ярославского вокзалов.

Быстрее всего добраться до Новосибирска можно на поезде 010Н Москва — Владивосток. Он следует с Ярославского вокзала, время в пути — 1 сутки 21 час 21 минута. Билет в плацкартный вагон летом 2025 года стоит от 9883 рублей, в купе — от 8793 рублей.

Фирменный поезд «Москва — Северобайкальск» 092И отправляется с Ярославского вокзала в 16:50 и прибывает в Новосибирск в 19:05 (время в пути — 1 день 22 часа 15 минут). Стоимость плацкартного билета — от 11 330 рублей, в купе — от 14 391 рубля.

На машине

Расстояние от Москвы до Новосибирска составляет 3400 километров. Доехать в город можно двумя способами:

по трассам М-7 и М-5 через Владимир (здесь можно свернуть на платную М-12), Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Курган и Омск;

по М-8 через Сергиев Посад, Ярославль, Кострому, Киров, Пермь, Екатеринбург и Тюмень, после чего дорога тоже выходит на Омск.

От Омска до Новосибирска остается 660 километров по прямой трассе Р-254 «Иртыш» — это еще семь-восемь часов дороги. Дорога хорошая, но местами однообразная, с редкими заправками в глухих участках.

Советы для водителей

Разбейте путь на два-три дня с ночевками в крупных городах (Казань, Челябинск, Омск).

Возьмите запас топлива — на некоторых участках АЗС встречаются редко.

Зимой будьте осторожны — в Сибири бывают метели и гололед.

Краткая история Новосибирска

Новосибирск — город, которого могло и не быть. Его появление на карте России — результат инженерного Томск, а через глухую таежную местность у реки Обь. Так началась история самого стремительно растущего города Сибири.

Первыми сюда прибыли строители железнодорожного моста — их бараки и стали ядром будущего мегаполиса. Буквально за несколько десятилетий на месте рабочего поселка вырос город, получивший звучное имя Ново-Николаевск (в честь императора Николая II), а позже — Новосибирск.

Чем удивляет Новосибирск сегодня:

Архитектурные контрасты — от деревянных домов первых поселенцев до авангардного конструктивизма 1930-х и стеклянных небоскребов.

Многонациональный колорит — здесь живут представители 80 народов, а в меню заведений соседствуют бурятские буузы и немецкие штрудели.

Река Обь — мощная водная артерия, разделяющая город на два берега: деловой правый и более спокойный левый.

Когда лучше ехать в Новосибирск

Летом — чтобы гулять по набережной, кататься на речном трамвае и увидеть город в зелени.

Зимой — для настоящего сибирского экстрима: морозы под -30°C, заснеженные парки и уютные кофейни.

А вот межсезонье (октябрь-апрель) — не лучший выбор: в городе слякоть, пронизывающий ветер и серое небо.

Что посмотреть в Новосибирске

Архитектурные объекты и улицы

Красный проспект

Главная улица Новосибирска, протянувшаяся на семь километров от набережной Оби до северных районов города. Красный проспект занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире улица без поворотов. Эта магистраль, получившая свое название в 1920 году, служит местом проведения всех ключевых городских мероприятий — от новогодних гуляний до военных парадов. Особый шарм проспекту придают липовая аллея в центре города, необычные памятники (светофору, лабораторной мыши) и уникальное сочетание архитектурных стилей разных эпох. Интересно, что ширина проспекта (24,5 метра) и его идеальная прямолинейность сохранились с 1896 года, когда закладывались первые планы будущего мегаполиса.

Стоквартирный дом

Адрес: Красный проспект, 16

Выдающийся образец советского конструктивизма, признанный архитектурным шедевром мирового значения. Построенный в 1934-1937 годах по проекту Андрея Крячкова и Виталия Масленникова, этот жилой дом стал воплощением передовых градостроительных идей 1930-х годов.

Особую ценность зданию придает его новаторская планировка — 100 комфортабельных квартир с отдельными кухнями и санузлами, что для того времени было настоящей роскошью. Архитектурный ансамбль отличается строгими геометрическими формами, характерными для конструктивизма — плоской крышей-террасой, ленточным остеклением и полным отсутствием декоративных элементов. Международное признание проект дома получил в 1937 году, когда на Всемирной выставке в Париже он удостоился Гран-при.

Часовня Николая Чудотворца

Адрес: Красный проспект, 17а

Один из духовных символов Новосибирска, расположенный в сквере на Красном проспекте. Негласно числится центром России. Первая часовня святого Николая была построена в 1914 году по проекту архитектора Андрея Крячкова в честь 300-летия дома Романовых и освящена в день зимнего Николы. Однако в 1930 году она была снесена советскими властями.

Возрождение святыни произошло в 1993 году к столетию города. Восстановленная часовня, созданная по сохранившимся чертежам и фотографиям, заняла новое место — чуть дальше от первоначального расположения. Архитектор Петр Чернобровцев воспроизвел ее исторический облик, а росписи выполнил его отец, художник Александр Чернобровцев. Сегодня здесь хранится особо почитаемая икона Николая Чудотворца с частицей его мощей, переданная в дар городу патриархом Алексием II.

Бугринский мост

Один из самых впечатляющих современных объектов Новосибирска — арочный Бугринский мост через Обь, открытый в 2014 году. Его главная особенность — грандиозная красная арка длиной 380 метров, ставшая новым символом города. Это самый большой арочный пролет в России. Особенно эффектно мост выглядит вечером, когда включается подсветка, а зимой его арка напоминает гигантские ворота в сибирскую зиму.

Михайловская набережная

Любимое место прогулок горожан и гостей города, полностью преображенное в 2019 году. Протянувшись на 2,5 километра вдоль Оби, набережная объединяет современный ландшафтный дизайн с удобной инфраструктурой: велодорожки, спортивные площадки, кафе и арт-объекты. Центральная часть украшена светомузыкальным фонтаном и амфитеатром, где проходят концерты. Летом здесь можно арендовать катамаран, а зимой — покататься на коньках по залитой дорожке.

Метромост через реку Обь

Уникальное инженерное сооружение, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире крытый метромост (2145 метров). Построенный в 1986 году, он соединяет станции «Речной вокзал» и «Студенческая». Особенность конструкции — возможность расширения металлических пролетов при перепадах температур (до 50 сантиметров зимой). К сожалению, полюбоваться видом из окна поезда не получится — мост закрыт специальной защитой от ветра.

Культурные достопримечательности

Театр оперы и балета

Адрес: Красный Проспект, 36

Цена: билет на представление — от 500 рублей; на экскурсии — 1500 рублей, детям до 14 лет — 750 рублей

Главная культурная достопримечательность Новосибирска и самое большое в России здание театра, которое прозвали «сибирским Колизеем». Театр открылся в победном мае 1945 года оперой Глинки «Иван Сусанин» и с тех пор остается символом культурной жизни Сибири.

Архитектурный комплекс, признанный объектом культурного наследия, впечатляет не только масштабами, но и уникальной акустикой — благодаря особой конструкции купола даже тихие ноты прекрасно слышны в самых дальних уголках зала на 1774 места.

НОВАТ славится не только классическими постановками, но и новаторскими спектаклями, а его оркестровая яма — крупнейшая в Европе — вмещает до 120 музыкантов.

Сюда приходят не только ради искусства: зимой перед оперным театром заливают каток, а летом площадь перед ним становится популярным местом для фотосессий. Для тех, кто хочет заглянуть за кулисы, проводят экскурсии — можно увидеть гримерки, реквизит и даже подняться на сцену.

Краеведческий музей

Адрес: Красный Проспект, 23

Цена: взрослый билет — 700 рублей, дети с 14 лет, инвалиды III группы, пенсионеры и студенты — 500 рублей, дети до 14 лет, многодетные семьи, инвалиды, признанные недееспособными, — бесплатно

В двухэтажном здании музея изначально располагались торговые лавки и помещения городской управы. После революции 1917 года здесь заседали органы советской власти, а с 1985 года здание, признанное памятником архитектуры федерального значения, стало домом для музейных коллекций, хотя сам музей ведет свою историю с 1920 года.

На цокольном этаже расположена выставка «Сибирь в древности», где представлены предметы быта, оружие и ритуальные принадлежности коренных народов региона, начиная с III тысячелетия до нашей эры. На первом этаже представлена экспозиция, посвященная освоению Сибири русскими переселенцами и истории становления Новосибирской области. Здесь находятся документы, фотографии и предметы, иллюстрирующие жизнь сибиряков в разные исторические периоды. Второй этаж отведен под временные выставки.

Художественный музей

Адрес: Красный проспект, 5

Цена: взрослый билет — 350 рублей, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды III группы — 250 рублей, дети до 5 лет, инвалиды I и II группы — бесплатно

Художественный музей расположен в здании бывшего Эрмитажем, Третьяковской галереей и ГМИИ имени Пушкина.

В залах музея представлены произведения европейских мастеров XVI-XVIII веков, выдающихся русских художников — Виктора Васнецова, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой. Особую ценность представляет собрание работ Николая Рериха, преимущественно его поздние гималайские пейзажи. Музей ведет активную выставочную деятельность, ежегодно представляя около 80 проектов, среди которых особой популярностью пользуются международная триеннале графики и фестиваль «Арт-Новосибирск».

Театр «Красный факел»

Адрес: улица Ленина, 19

Цена: билет на спектакль — от 1 000 рублей

Театр «Красный факел» был основан в 1920 году в Одессе как передвижной коллектив, а в 1932 году обрел постоянное здание в Новосибирске, став одним из ведущих театров Сибири и России.

Театр активно гастролирует по России и за рубежом, представляя спектакли как по классическим, так и по современным пьесам. Здание театра, построенное в 1914 году архитектором Андреем Крячковым, является памятником архитектуры.

Музей мировой погребальной культуры

Адрес: улица Военторговская, 4/16, поселок Восход

Цена: от 1400 рублей в 1 зал до 1800 рублей в 3 зала, можно записаться на экскурсию — дополнительно 200 рублей

Один из самых необычных музеев России, который в народе часто называют «музеем смерти». Здесь собрано около 30 тысяч экспонатов, связанных с погребальными традициями разных народов: траурные наряды, старинные катафалки, ритуальные предметы и коллекция посмертных фотографий (post mortem). Экспозиция делится на три тематических раздела — викторианскую эпоху, погребальные обычаи мира и историю траурного транспорта. Хотя тема может показаться мрачной, музей подает ее тактично, раскрывая культурные и исторические аспекты похоронных ритуалов. Это единственный в России музей подобного профиля.

Музей железнодорожной техники

Адрес: микрорайон Академгородок, улица Разъездная, 54/1

Цена: полный билет — 200 рублей, льготный билет для школьников, студентов очной формы, пенсионеров, работников ОАО «РЖД», транзитных пассажиров, членов многодетных семей — 100 рублей

Музей железнодорожной техники имени Николая Акулинина был открыт в 2000 году. На протяженной трехкилометровой площадке под открытым небом представлено более 100 единиц железнодорожной техники, включая уникальные экспонаты: бронированный царский вагон, угольный паровоз и санитарный операционный поезд. Некоторые составы можно осмотреть изнутри, например императорское купе. Помимо железнодорожной коллекции, музей располагает выставкой ретро-автомобилей, где можно увидеть первые советские машины и военную технику, включая американский «Додж».

Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка

Адрес: улица Правды, 4, квартира 4

Цена: от 350 рублей

Интегральный музей Александром Степановым, музей расположен в типичной квартире 1960-х годов на улице Правды, где каждый предмет можно потрогать и даже использовать: выпить чай из подстаканника, послушать патефон или примерить винтажную одежду.

В коллекции собраны вещи, связанные с историей Академгородка, включая артефакты из знаменитого клуба «Под Интегралом», а также дореволюционные книги, военные реликвии и предметы быта советской эпохи. Особый шарм музею придают тематические мини-коллекции — от фототехники и швейных машинок до ретрокосметики и школьных принадлежностей. Здесь проводят экскурсии о жизни первых ученых-поселенцев, культурной жизни Академгородка и даже истории моды XX века.

Природные достопримечательности

Центральный Сибирский ботанический сад

Адрес: улица Золотодолинская, 101

Цена: взрослый билет — 60 рублей, льготный — 30 рублей, прогулки и экскурсии оплачиваются отдельно

Ботанический сад, основанный в 1946 году и переехавший в 1964-м в Академгородок, сегодня занимает площадь 850 гектаров и является одним из крупнейших ботанических садов России. В оранжереях представлено более 7000 видов тропических и субтропических растений, а в дендрарии — около 400 видов сибирской флоры. Особой гордостью сада стали тематические экспозиции: «Сад непрерывного цветения» с 520 видами растений, японский «Парк бонсай», «Вересковый сад» и удивительное «Дерево дружбы», на котором одновременно растут цитрусовые разных видов. Помимо научной работы, сад открыт для посетителей: здесь можно прогуляться по живописным аллеям, посетить экскурсии или приобрести саженцы в местном магазине.

Новосибирский зоопарк

Адрес: улица Тимирязева, 71/1

Цена: взрослый билет — 600 рублей, дети до 16 лет, студенты, пенсионеры, инвалиды II группы — 300 рублей, дети до 7 лет, многодетные семьи, инвалиды I группы — бесплатно

Один из самых известных и крупнейших зоопарков России, расположенный в живописном сосновом лесу. Основанный в 1933 году как небольшой зоосад, сегодня он занимает площадь 65 гектаров и является домом для более чем 12 000 животных, представляющих 790 видов.

Посетители могут увидеть не только экзотических животных, но и представителей сибирской фауны — бурых медведей, рысей, соболей и других обитателей тайги. Гордость зоопарка — коллекция кошачьих и куньих, включая редчайших лигров (гибридов льва и тигрицы) и снежных барсов.

Зоопарк активно участвует в международных программах по сохранению исчезающих видов, таких как аргали, амурские тигры и дальневосточные леопарды. Он работает круглый год и предлагает посетителям не только знакомство с животными, но и образовательные программы и экскурсии.