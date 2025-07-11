В Ростовской области обсудили перспективы развития туристической отрасли

Don24.ru

Развитие туристической отрасли обсудили на выездном совещании в Каменском районе Ростовской области. Встреча под руководством врио губернатора Юрия Слюсаря прошла на территории парка «Лога», информирует сайт регионального правительства.

В Ростовской области обсудили перспективы развития туротрасли
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Парк «Лога» является успешным примером частной инициативы. Инфраструктура комплекса постоянно расширяется: здесь есть скверы, ярмарочная площадь, аттракционы, веревочный парк, зоопарк, экзотариум. В ближайшее время заработает отель на 70 мест. Ежегодно парк посещает до 1 млн туристов.

Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость увеличения числа подобных полезных региону частных проектов.

Эксперты отмечают формирование благоприятных условий для туриндустрии области: развивается транспортная инфраструктура, сфера общепита, реализуются проекты благоустройства общественных пространств.

«Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма, и это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей, а значит целых территорий. Мы ждем роста предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере», – отметил Юрий Слюсарь.

Врио губернатора добавил, что власть, в свою очередь, должна создавать условия для развития туробъектов, начиная с обеспечения качественных дорог для подъезда к ним.

До 2035 года на Дону планируют реализовать программу развития автотуризма «По дороге на юг». Она предусматривает приведение в порядок дорог к туристическим объектам, а также создание придорожного сервиса. Всего в программу включено 35 объектов в 17 городах и районах Дона: музейные комплексы, природные парки и заповедники, мемориалы и другие достопримечательности.

Юрий Слюсарь уверен, что ограничиваться только автотуризмом не стоит. У донского региона большой туристический потенциал, и его надо развивать, в том числе опираясь на федеральную поддержку.

«Нам надо активнее включаться в различные федеральные программы, в том числе опираясь на наши исторически значимые достопримечательности. Впереди 125-летие Михаила Александровича Шолохова, создан федеральный оргкомитет. Давайте отрабатывать совместно», – предложил Юрий Слюсарь.

По данным минэкономразвития области, за пять месяцев 2025 года количество туристов, посетивших донской регион, выросло более чем на 16% и превысило 724 тысячи человек. На 6% увеличилось и число мест для проживания. В сфере малого бизнеса поддержано 48 проектов по развитию инфраструктуры для туризма.

На Дону реализуются инфраструктурные объекты крупного бизнеса: «МАК-Лоджистик» на трассе М-4 «Дон», создаются новые зоны отдыха – кафе, отели. Это делает пребывание туристов на Дону комфортнее, считают эксперты.

В Ростовской области также реализуются меры поддержки предпринимателей. Выделены субсидии на девять проектов модульных гостиниц. Средства социальных контрактов в числе прочего направляются и на развитие смежных с туризмом инициатив, нацеленных на создание сервисов гостеприимства.

Юрий Слюсарь уверен, что такой опыт тоже надо тиражировать. Малый бизнес способствует развитию туризма, предлагая сопутствующие услуги: сувениры, еду и турмаршруты рядом с крупными объектами.