В Ростовской области обсудили перспективы развития туротрасли

Развитие туристической отрасли обсудили на выездном совещании в Каменском районе Ростовской области. Встреча под руководством врио губернатора Юрия Слюсаря прошла на территории парка «Лога», информирует сайт регионального правительства.

Парк «Лога» является успешным примером частной инициативы. Инфраструктура комплекса постоянно расширяется: здесь есть скверы, ярмарочная площадь, аттракционы, веревочный парк, зоопарк, экзотариум. В ближайшее время заработает отель на 70 мест. Ежегодно парк посещает до 1 млн туристов.

Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость увеличения числа подобных полезных региону частных проектов.

Эксперты отмечают формирование благоприятных условий для туриндустрии области: развивается транспортная инфраструктура, сфера общепита, реализуются проекты благоустройства общественных пространств.

«Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма, и это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей, а значит целых территорий. Мы ждем роста предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере», – отметил Юрий Слюсарь.

Врио губернатора добавил, что власть, в свою очередь, должна создавать условия для развития туробъектов, начиная с обеспечения качественных дорог для подъезда к ним.

До 2035 года на Дону планируют реализовать программу развития автотуризма «По дороге на юг». Она предусматривает приведение в порядок дорог к туристическим объектам, а также создание придорожного сервиса. Всего в программу включено 35 объектов в 17 городах и районах Дона: музейные комплексы, природные парки и заповедники, мемориалы и другие достопримечательности.

Юрий Слюсарь уверен, что ограничиваться только автотуризмом не стоит. У донского региона большой туристический потенциал, и его надо развивать, в том числе опираясь на федеральную поддержку.

«Нам надо активнее включаться в различные федеральные программы, в том числе опираясь на наши исторически значимые достопримечательности. Впереди 125-летие Михаила Александровича Шолохова, создан федеральный оргкомитет. Давайте отрабатывать совместно», – предложил Юрий Слюсарь.

По данным минэкономразвития области, за пять месяцев 2025 года количество туристов, посетивших донской регион, выросло более чем на 16% и превысило 724 тысячи человек. На 6% увеличилось и число мест для проживания. В сфере малого бизнеса поддержано 48 проектов по развитию инфраструктуры для туризма.

На Дону реализуются инфраструктурные объекты крупного бизнеса: «МАК-Лоджистик» на трассе М-4 «Дон», создаются новые зоны отдыха – кафе, отели. Это делает пребывание туристов на Дону комфортнее, считают эксперты.

В Ростовской области также реализуются меры поддержки предпринимателей. Выделены субсидии на девять проектов модульных гостиниц. Средства социальных контрактов в числе прочего направляются и на развитие смежных с туризмом инициатив, нацеленных на создание сервисов гостеприимства.

Юрий Слюсарь уверен, что такой опыт тоже надо тиражировать. Малый бизнес способствует развитию туризма, предлагая сопутствующие услуги: сувениры, еду и турмаршруты рядом с крупными объектами.