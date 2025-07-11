На Кубани решили пересадить туристов и местных жителей на вертолеты

Губернатор отметил, что вертолеты помогут повысить транспортную доступность. Включая отдаленные и труднодоступные места.

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По его словам, необходимо сделать такие услуги более доступными не только для туристов, но и для местных жителей. Также речь шла о создании инфраструктуры для регулярных внутрикраевых пассажирских авиаперевозок. Кроме того, обсуждалась возможность использования вертолетного парка компании в системе санитарной авиации. В целом, развитие воздушного транспорта должно стать стимулом для роста туристической сферы.

Пока на Кубани силовики пресекают контрабанду оружия, а в Сочи расследуют дела о халатности, власти региона думают и о повышении безопасности в другой сфере — туристической.