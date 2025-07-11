Пять способов добраться на Соловки

В этом году тысячи туристов снова забронировали отели и квартиры на Соловках - шесть веков историческое, культурное и природное наследие этих арктических островов привлекает гостей со всего мира, а туристический поток растет с каждым годом. Пиковая нагрузка может лечь на 2029 год, когда по указу президента России будет праздноваться 600-летие основания на Соловках первого монашеского поселения.

© Российская Газета

Почему именно Соловки

Напомним, что самый крупный архипелаг Белого моря является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, остается форпостом России в Арктике и местом паломничества православных людей из разных стран - на островах сегодня действует Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Градообразующим предприятием и главным хранителем культурно-исторического наследия архипелага остается Соловецкий музей-заповедник. В этом году здесь предлагают 16 экскурсионных маршрутов для туристов.

Выбор большой. На карте архипелага больше тысячи островов. Самые крупные - Большой Соловецкий, Анзер, острова Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкий. Плюс к ним - около сотни "малышей". На Большом Соловецком острове более четырехсот озер - монахи монастыря объединили их в единую озерно-канальную систему. Плаванье по ней - одно из самых рейтинговых предложений для туристов.

Самые популярные экскурсии - по территории монастыря, в скиты на Секирной горе и на острове Анзер, на "зайчики" - Заяцкие острова.

Хотя путь на Соловки довольно сложен, он доступен большинству людей независимо от уровня дохода. Правда, перед поездкой нужно набраться терпения и тщательно подготовиться.

Первый способ: поезд плюс теплоход

"Самый стандартный путь - это поезд до станции Кемь в Карелии. Из Кеми на автобусе можно уехать в поселок Рабочеостровск до порта, откуда теплоходики ходят к монастырскому причалу Соловков. Это самый дешевый и удобный вариант, - рассказал "РГ" представитель федерального Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Денис Яковлев. - Билет на теплоход можно забронировать прямо на сайте или по телефону в "Причале" Рабочеостровска".

Теплоходы "Метель" и "Василий Косяков" идут на Соловки около двух с половиной часов, а билет стоит 2800 рублей.

Отметим также, что дорога из Кеми до порта Рабочеостровска много времени не займет. На такси эти 12 километров можно преодолеть за 20 минут, на автобусе - за полчаса (от железнодорожного вокзала Кеми он ходит каждые 30-40 минут).

Второй способ: машина плюс катер

До берега Белого моря в карельском поселке Рабочеостровске можно добраться и на машине. Вопрос в том, где ее оставить перед дорогой по морю. Вариантов несколько.

"Оставить автомобиль можно на платной парковке, - рассказывает Денис Яковлев. - Одна из них находится на территории отеля, расположенного в порту. Еще одна есть прямо у причала в районе часовенки".

Можно оставить машину и в гостевом комплексе поселка Кемь, расположенном на бывшей автобазе (за счет этого здесь достаточно обширная территория для стоянок). В отеле вполне реально договориться, чтобы машина подождала вашего возвращения с Соловков.

Кстати, из Рабочеостровска на Соловки можно доехать и на частном скоростном катере - это будет быстрее, чем на теплоходе, а разница в цене составит 500-700 рублей. Частный катер может добежать на Соловки минут за 60, а предложения по доставке местные гиды размещают в ВК.

Третий способ: самолет

Регулярным авиарейсом на Соловки тоже можно добраться - самолеты летают из Архангельска. Прибываете в Международный аэропорт Архангельск имени Федора Абрамова, а затем на такси или двух автобусах перебираетесь в аэропорт Васьково (автобус №12 идет от аэропорта "Архангельск" до морского-речного вокзала, а оттуда до Васьково следует автобус № 110).

На Соловки из Васьково сегодня летают самолеты Л-410, а также вертолет Ми-8. Иногда, если есть необходимость, назначаются дополнительные рейсы. Вылеты регулярные и по расписанию - в понедельник, вторник, среду и пятницу. Правда, по погодным условиям могут быть задержки.

Четвертый способ: круиз

Круиз - это сегодня самый дорогой вариант посещения Соловков. Из дальних городов на Соловки можно добраться на теплоходах, которые с континентальной части России выходят к островам Белого моря по рекам и каналам.

Стоимость зависит от места старта. Самые дешевые - из карельского Беломорска - начинаются от 40 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга тур на теплоходе можно приобрести минимум за 120 тысяч, а вот из Москвы сложно купить круиз дешевле 150 тысяч рублей.

Минимальная длительность тура - два дня из Беломорска и от восьми дней из Петербурга. Крупные круизные судна на Соловках принимает Тамарин причал.

Пятый способ: паломничество и волонтерство

Православные гости могут приехать на святые острова и с помощью паломнической службы Соловецкого монастыря.

"У нее есть и свои теплоходы, и свои места для проживания. Они более аскетичные, чем в отелях, не в каждом номере есть санузел, часть номеров - с общими туалетами и общей кухней. При всем этом паломники считают, что условия достойные: в номерах чисто и тепло", - рассказывает Денис Яковлев.

Действительно, Соловки - не для комфорта. Время здесь стоит слишком дорого, чтобы тратить его на номера - гостей ждут великолепные храмы, древние памятники, уникальная природа, величественное Белое море.

Важно также, что паломническая служба - единственная структура, которая организует экскурсии на остров Анзер, где расположены скиты.

Фонд по развитию Соловецкого архипелага ежегодно организует экологические волонтерские туры, а набором в них занимаются волонтерские организации Карелии и Архангельской области. Правда, речь идет о конкурсной основе, и все желающие не смогут попасть. Но в этом году волонтеров на Соловки привезло и Русское географическое общество: в программу РГО попадают в основном специалисты научного профиля, которые изучают флору и фауну, ведут наблюдение за лосями и птицами. Хотя для участников экспедиции это не только научная работа, но и уникальная возможность увидеть Соловки, познакомиться с их историей и культурой. Подать заявку в волонтеры можно на сайте РГО.

Плюс ко всему волонтеров принимает Соловецкий музей-заповедник - они работают в ботаническом саду, заложенном еще монахами монастыря.

Полезные советы путешественникам

На Соловки можно приезжать круглый год. Но лучше всего - летом, которое длится здесь около двух с половиной месяцев. Самые теплые - июль и август. Прекрасен и сентябрь: в первый месяц осени на архипелаге обычно стоит ровная и достаточно теплая для Арктики погода, если ее не отягощают сильные дожди.Билеты, жилье, экскурсии лучше бронировать заранее. Так как службы гостеприимства на Соловках нет, обобщенную информацию можно найти в Telegram-канале для туристов.Даже в июле на Соловки следует взять теплую куртку, шапку, перчатки и крепкую непромокаемую обувь: очереди из туристов, сметающих на прилавках единственного местного магазина теплую одежду, - обычное соловецкое явление. Но во время внезапно налетевшего арктического циклона курток на всех может и не хватить.На Соловках действуют только три мобильных оператора: Мегафон, МТС и Теле-2. Внести средства на счет телефона и подключить роуминг лучше перед поездкой. Важно также помнить, что мобильный интернет не всегда устойчивый.На Соловки желательно брать наличные средства: из-за проблем с интернетом в магазине могут не работать аппараты для банковских карт.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени ехать до Соловков из Архангельска и Москвы?

Самый быстрый способ - на самолете - займет около часа с вылетом из Архангельска. На поезде и теплоходе на дорогу нужно закладывать сутки из Архангельска и полтора дня из Москвы.

Сколько стоит добраться на Соловки в сезон?

На самолете из Архангельска - 9 тысяч руб. На поезде и теплоходе - около 7-10 тысяч.

Как попасть на Соловки зимой?

В холодное время года на Соловки летают только самолеты и вертолеты - из Архангельска.

Можно ли купить билет на месте или нужно заранее?

Все билеты необходимо бронировать заранее.

Часто ли отменяют рейсы и катера из-за погоды?

Перенос рейсов на Соловки из-за шторма - обычное явление, которое сложно спрогнозировать заранее, поэтому туристам стоит позаботиться о бронировании отелей или квартир в Кеми или Рабочеостровске.

Где лучше остановиться на Соловках?

На Соловках 19 отелей и гостевых домов, плюс к этому местные жители сдают квартиры, комнаты и дома. Можно также взять с собой палатку и оплатить кемпинговую стоянку (она стоит от 400 рублей).

Заключение

Планировать посещение Соловков необходимо заблаговременно - зимой или весной. Бронировать необходимо все - и отели, и билеты, и экскурсии.

В пиковый сезон найти свободные места перед самым приездом очень сложно. Но есть чат в Telegram, где можно найти контакты по размещению на Соловках, задать вопрос о трансфере, о том, как попасть на экскурсию.