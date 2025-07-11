На Северном Кавказе пройдет тур для представителей горнолыжной индустрии

Летний бизнес-тур по курортам Северного Кавказа организуют в июле для представителей горнолыжной индустрии. Около 40 участников со всей России посетят курорты «Ведучи», «Армхи», «Мамисон», «Цей» и другие уникальные места округа.

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Бизнес-тур будет проходить с 14 по 18 июля.

«Организатором летнего лагеря выступила Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервиса при поддержке и партнерстве Кавказ.РФ и резидентов ОЭЗ под управлением института развития. Цель летнего лагеря — познакомить ключевых представителей горнолыжной индустрии с курортами Северного Кавказа, рассказать о потенциале и возможностях этих мест», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

За четыре дня участники поездки посетят курорты Ингушетии, Чечни и Северной Осетии, где будут изучать экономические модели и организацию сервиса.

«Турпоток на курорты Кавказ.РФ ежегодно растет на 10−15%. На Кавказе открываются новые локации, новые отели, благодаря чему регион становится все более привлекательным для туристов. На курорте „Мамисон“ готовится активный летний сезон с проведением фестивалей и спортивных мероприятий. Продолжается развитие курорта „Ведучи“ в Чеченской Республике, где уже в 2025 году откроется четырехзвездочный отель под управлением Cosmos Hotel Group», — приводит пресс-служба слова директора департамента развития особых экономических зон Кавказ.РФ Владислава Субботина.

Как пояснили в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, темой летнего лагеря на Северном Кавказе станет летняя загрузка и кемпинги.