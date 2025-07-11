Эксперты рассказали, в каком случае могут подорожать авиабилеты

Если авиакомпаниям законодательно установят ценовой порог на билеты при их продаже в день вылета, это негативно скажется на пассажирах. Так специалисты в области авиации прокомментировали порталу «ТурДом» инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

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Напомним, он предложил запретить перевозчикам «существенно – более чем на 20% – повышать цены в периоды коллапсов в аэропортах». И привел пример, когда из-за недавнего сбоя в расписании после введения плана «Ковер» пассажирам пришлось срочно покупать новые билеты Москва – Иркутск за 84 тыс. руб.

Дороговизна мест на рейсах при их продаже в день вылета никак не связана с чрезвычайными ситуациями, поясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. Рост тарифов объясняется отнюдь не стремлением авиакомпаний «нажиться на чужой беде», а динамическим ценообразованием. Оно позволяет перевозчикам рационально выстраивать свою экономику. При этом в одни даты места на бортах могут предлагаться дорого, а в другие, например задолго до рейса, наоборот, со скидками. Отказ от динамического ценообразования приведет к тому, что авиакомпаниям придется устанавливать усредненный тариф на маршруте. А значит, «богатые будут платить за билет меньше, а бедные – больше», – отмечает специалист.

Кстати, мы проверили, сколько стоят приведенные в пример Владиславом Даванковым билеты Москва – Иркутск, если бронировать их на сегодняшние вечерние вылеты. Как выяснилось, те же 85 тыс. руб. (81,4 тыс. + 4 тыс. – доплата за багаж).

Как видим, стоимость в день отправления рейса действительно не связана с наличием или отсутствием «коллапса» в аэропортах. При этом из-за них перевозчики несут допрасходы и недополучают внушительные суммы из-за отмен рейсов.

Председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин напоминает, что, по данным Росавиации, только в период закрытия воздушного пространства с 5 по 7 июля авиакомпании оформили 43 тыс. вынужденных возвратов авиабилетов, разместили в гостиницах 94 тыс. человек, предоставили пассажирам в аэропортах более 100 тыс. ваучеров на напитки и питание. Перевозчики несут огромные затраты.

«Государству нужно разработать четкий алгоритм взаимодействия с авиакомпаниями и финансово помогать им во внештатных ситуациях», – считает эксперт.

Ранее мы писали, по каким маршрутам будут выполняться полеты во вновь открытый аэропорт Геленджика и на сколько увеличится время в пути из-за изменения траектории рейсов.