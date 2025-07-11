В аэропорту Жуковский открылась курилка для пассажиров

В аэропорту Жуковский открылась курительная комната для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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Специальная зона заработала в зале ожидания международной зоны вылета. Курилка оборудована системами фильтрации воздуха, соответствует требованиям пожарной безопасности и рассчитана на нескольких человек.

«Несмотря на очевидный вред привычки, данная услуга входит в число наиболее востребованных среди пассажиров любой воздушной гавани. Использование комнаты бесплатно для всех посетителей», – уточнили в пресс-службе.

Отметим, в аэропорту акцентируют внимание на том, что за проход в курилку плата не взимается. Очевидно, это реакция на недавний конфликт в Пулково. Там посещение курилки обходилось в 500 руб., что в момент транспортного коллапса в начале месяца привело к бунту пассажиров и приезду ГБР.

В итоге в Пулково плату отменили и даже объявили об открытии второй курилки. Она размещена на третьем этаже в зоне внутренних вылетов. Однако предназначена комната только для пассажиров с вейпами и устройствами для нагревания табака. Количество посетителей, которые могут находиться в «электронной курилке», ограничено.