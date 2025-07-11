Не трогать: биолог предупредил об опасных растениях

Лето — пора активного цветения многих представителей кавказской флоры. Мы посоветовались с Викторией Чадаевой, доктором биологических наук, заведующей лабораторией Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова Российской академии наук, и составили для вас целых два списка растений, которые ни при каких условиях нельзя рвать. В первом — редкие, во втором — ядовитые.

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Напоминаем, что никакие цветы лучше не рвать, лучше просто фотографировать — оставлять память для себя, возможность полюбоваться ими для других и в то же время не наносить урон природе. Да и, что уж кривить душой, своему здоровью.

Редкие

Рододендрон кавказский — эндемик Северного Кавказа, занесенный в Красную книгу России. Растет на высокогорных участках Малого и Большого Кавказа. Цветы его захватывающе прекрасны, встретить их можно в горах практически во всех регионах СКФО. Кстати, рвать его нельзя не только по причине того, что он охраняется, но и из-за его ядовитости.

Рябчик широколистный, который в народе еще называют черным тюльпаном. Этот вид встречается высоко в горах и цветет в основном в мае-июне. Он и в самом деле похож на миниатюрный тюльпан темно-фиолетового цвета. Растение яркое, красивое, выглядит очень привлекательно. Так и хочется сделать фото и сорвать. Или сорвать и сделать фото. Делать этого не стоит. Цветок занесен в Красную книгу Кабардино-Балкарии и Чечни.

Лилия однобратственная, несмотря на свое странноватое название, выглядит просто замечательно. Цветет в горах в июне-июле. В высоту растение может достигать от 35 до 60 см. Цветы ярко-желтые в черную крапинку как бы гроздью украшают стебель. Их часто рвут на букеты, но практически тут же выбрасывают. Все потому, что, как и многие ее родственницы-лилии, лилия однобратственная обладает довольно тяжелым и навязчивым ароматом, от которого у большинства начинается головная боль. Рвать ее не следует не только по этой причине. Она занесена в Красную книгу как минимум трех регионов СКФО — Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края — и соседних Краснодарского края и Адыгеи.

В среднегорьях и высокогорьях Кавказа растет более 10 видов орхидей. Это такие растения, как любка двулистная, пальчатокоренник, кокушник и другие. Большая часть из них растет в среднегорье и высокогорье, да еще и к тому же внесена в региональные Красные книги в СКФО и других федеральных округах, а также в международную. Естественно, их сбор тоже является нарушением закона.

Весной и летом в горах Северного Кавказа цветут ирисы: ирис маршалла, ирис карликовый, сибирский. Они могут быть и маленькими, и высокими, но в любом случае они очень яркие, красивые, и их нередко собирают в букеты. Тем временем и они являются «обитателями» Красной книги разных регионов и Красной книги России.

Пусть сейчас уже не сезон, но нельзя не упомянуть подснежники и то, что за них часто принимают. Подснежники в горах не растут, их ареал — равнинная и предгорная часть северокавказских регионов примерно до 1000 метров над уровнем моря. Все их виды являются в разной степени редкими. Например, подснежник Борткевича — эндемик Кабардино-Балкарской Республики, его естественный ареал ограничен всего несколькими гектарами в районе реки Каменки. Подснежник лагодехский включен в Красную книгу России, а также некоторых субъектов федерации, в том числе Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. А вот горный цветок, который часто принимают за подснежник, поскольку цветет он ранней весной и появляется фактически из-под снега, называется мерендера. Она не считается редкой, но и это не значит, что ее можно бесконтрольно рвать.

И, наконец, ковыли. На сухих склонах изредка можно встретить виды ковылей в горах. Изредка, потому что они неустойчивы к вытаптыванию при выпасе скота, поэтому по многим сухим южным склонам ковыли исчезли. Ковыль перистый занесен в Красные книги Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, а ковыль красивейший — в Красную книгу России.

Ядовитые

Ясенец кавказский — очень яркое и красивое растение, которое так хочется собрать в огромный букет. При этом оно обладает свойствами наподобие всем известного борщевика Сосновского. При взаимодействии с ним можно получить сильнейшие фотохимические ожоги, то есть такие, которые не проявляются до тех пор, пока на кожу не упадут солнечные лучи: ультрафиолет провоцирует химическую реакцию. Встречается в основном в среднегорном поясе, очень редко поднимается выше 1500 метров над уровнем моря.

Собственно, сам борщевик Сосновского. Когда о нем говорят как о чужеродном виде, захватившем большие территории нашей страны, то нужно учитывать, что для нашего региона это нативное, то есть природное растение, произрастающее в первую очередь как раз на Центральном Кавказе. К счастью, здесь, в своем природном ареале, это растение встречается очень ограниченно — в основном в сырых местах вдоль дорог, каналов — и не поднимается в высокогорье. Однако там широко распространен другой вид борщевиков — борщевик шероховатый. Он не представляет опасности ни для людей, ни для животных. Более того, это кормовое растение, встречающееся на пастбищах. Однако зачастую с ним начинают бороться, перепутав с его ядовитым родственником. Этого делать не стоит, зато стоит запомнить простое правило: увидел борщевик — не надо разбираться, какого он вида, просто не трогай.

Еще один ядовитый цветок — лютик. Вообще-то, все виды лютиков ядовиты в той или иной степени. Самый ядовитый из них — лютик ползучий — на Северном Кавказе встречается не очень часто. Он предпочитает влажные низкогорья, тенистые места, наносную почву. Столкнуться с ним можно на Ставрополье, в частности на КМВ в районе Машука, в КЧР и КБР. Яд содержится во всех частях растения. Действует возбуждающе на центральную нервную систему человека, может неблагоприятно отразиться на работе сердца, почек, желудочно-кишечного тракта. При попадании в организм животных вызывает жжение во рту, боль в животе, рвоту, обильное слюноотделение, ожоги.

Встречаются еще лютик изящный, лютик кавказский и лютик горолюбивый. Вы наверняка видели многочисленные кадры ярких желтых полян на фоне Эльбруса. Фото на поляне с лютиками в Северном Приэльбрусье, в Джылы-Суу, очень любят делать туристы. Несмотря на то, что при соприкосновении с кожей пыльца лютика не приносит никакого вреда, лезть в эти цветы и тем более валяться в них не стоит. Пыльца однозначно оставит следы все того же ярко-желтого цвета на вашей одежде. Помните, что при употреблении лютика в пищу последствия разной степени тяжести, вплоть до летального исхода, абсолютно точно обеспечены.

Яркие белые цветы ветреника пучковатого по весне обильно покрывают склоны и, конечно, влекут туристов. Рвать их не стоит, ветреник является близкой родней лютика, а лютики, как мы только что говорили, ядовиты.

Еще один красавчик, которого можно встретить на Кавказе, да не только в природе, но и на какой-нибудь сельской клумбе, — это аконит. Встречается аконит с белыми и синими цветами. Растение довольно высокое; похожие на сказочные башмачки яркие цветы как будто так и просят, чтобы их нарвали для букета. Ядовиты все части этого растения — разумеется, при попадании внутрь. При контакте сока с кожей также могут быть неприятные последствия. Спектр реакций широк: от тошноты, рвоты и аритмии до отека легких.

Чемерица Лобеля тоже не то растение, с которым хотелось бы заводить близкое знакомство. В его корнях содержится несколько видов алкалоидов, яд способен проникать в кровь через кожу. Листья и корневища молодых растений можно ошибочно принять за черемшу. Отравление начинается с покалывания и першения в горле, царапанья в носу, зуда, насморка. Затрудняется дыхание, начинается тошнота и рвота, возможны судороги.

Азалия желтая — еще один рододендрон. Вспоминаем первый список: помимо головной боли, вызванной ароматом, она может обеспечить паралич — соответствующие вещества содержатся в ее цветах и бутонах.

Безобидный на вид, такой привлекательный горный пион, фото которого очень часто постят на фоне закатных пейзажей Кавминвод, может вызывать потерю памяти, если попытаться выдрать его с корнем и надышаться выделившимися при этом веществами.

Ну и, понятное дело, не доверяйте ягодам в горных лесах. Беладонна, бузина травяная, вороний глаз, волчья ягода — выбирай не хочу. Перед поездкой внимательно ознакомьтесь с фото всех этих и других — какие найдете — представителей растительного мира и убедитесь, что точно знаете, какие цветы и ягоды нельзя трогать. А главное — почему.