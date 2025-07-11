Какие регионы стали лидерами промышленного туризма

Ставропольский край вошел в число регионов — лидеров в сфере промышленного туризма по итогам 2024 года. Результаты исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ) и выставочного научно-исследовательского центра представили на международной выставке «Иннопром-2025».

«Лидерами по итогам 2024 года стали 17 регионов: Амурская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская — Кузбасс, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Свердловская, Тамбовская и Челябинская области, а также Москва, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Республика Башкортостан и Крым», — сообщили в пресс-службе АСИ.

ТАСС уточняет, что такие данные приводит вторая ежегодная «Система оценки по развитию промышленного туризма в России» и ВНИЦ R&C в рамках выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

По данным исследования, посещаемость промышленных предприятий в России выросла на 112%. На 53% увеличилось количество предприятий с профориентационными экскурсиями.

В сообщении отмечается, что промышленный туризм сегодня трансформируется в полноценный инструмент развития регионов.

«Итоги оценки за 2024 год демонстрируют, что все больше субъектов РФ и предприятий рассматривают это направление как стратегически важное для укрепления производственного потенциала, кадрового обеспечения и повышения деловой активности», — приводятся слова директора проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольги Шандуренко.

Пилотный проект по разработке туристических маршрутов с посещением ведущих промышленных предприятий Ставрополья запустили в 2023 году. В конце 2024-го озвучивались планы по открытию в крае кластера в сфере промышленного туризма. По данным краевых властей, в 2024 году регион принял 157 тысяч человек в рамках программ промышленного туризма.

О выставке

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» прошла 7−10 июля в Екатеринбурге в 15-й раз. Это глобальная площадка для запуска перспективных совместных проектов, создания производственных цепочек и бизнес-связей, налаживания диалога бизнеса и власти. Тема нынешнего «Иннопрома» — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». ТАСС — генеральный информационный партнер.