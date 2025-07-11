Названы лучшие регионы для промышленного туризма

АСИ признало промышленный туризм Челябинской области одним из лучших в России
Челябинская область вошла в число 17 лучших регионов России по развитию промышленного туризма по оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ) за 2024 год.
«Лидерами по итогам 2024 года стали 17 регионов. Среди них есть Амурская, Белгородская, Вологодская, Свердловская, Тамбовская, Челябинская области и другие», – сообщили в пресс-службе АСИ.
Согласно отчету АСИ, посещаемость промпредприятий в РФ выросла на 112%, а число профориентационных экскурсий для студентов и школьников превысило 1 млн человек. Два ключевых предприятия региона – Магнитогорский меткомбинат и Челябинский трубопрокатный завод – включены в международный гид «Две страны, тысяча заводов», выпущенный совместно с Белорусским институтом стратегических исследований. В АСИ отметили, что промтуризм стал инструментом профориентации и популяризации отечественной промышленности.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Челябинская область заняла седьмое место в стране по эффективности промполитики.