Названы лучшие регионы для промышленного туризма

Челябинская область вошла в число 17 лучших регионов России по развитию промышленного туризма по оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ) за 2024 год.

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«Лидерами по итогам 2024 года стали 17 регионов. Среди них есть Амурская, Белгородская, Вологодская, Свердловская, Тамбовская, Челябинская области и другие», – сообщили в пресс-службе АСИ.

Согласно отчету АСИ, посещаемость промпредприятий в РФ выросла на 112%, а число профориентационных экскурсий для студентов и школьников превысило 1 млн человек. Два ключевых предприятия региона – Магнитогорский меткомбинат и Челябинский трубопрокатный завод – включены в международный гид «Две страны, тысяча заводов», выпущенный совместно с Белорусским институтом стратегических исследований. В АСИ отметили, что промтуризм стал инструментом профориентации и популяризации отечественной промышленности.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Челябинская область заняла седьмое место в стране по эффективности промполитики.