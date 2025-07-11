Сколько иностранцев посетили Россию по электронной визе

Электронной визой в Россию с момента ее запуска воспользовались 940 тысяч иностранцев. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 11 июля.

«Зарубежные гости все чаще пользуются механизмами упрощенного въезда — оформляют электронные визы. За пять месяцев 2025 года по ней в страну въехали более 230 тысяч иностранных туристов, а всего за время действия механизма им воспользовались 940 тысяч человек», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Ранее Госдума одобрила законопроект, увеличивающий срок действия электронной визы с 60 до 120 суток со дня оформления, а допустимый период пребывания иностранных граждан в стране возрастает с 16 до 30 дней.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия становится все более популярной у гостей из-за рубежа. По итогам прошлого года страну посетили более 5 млн иностранных туристов, что на 30% превышает показатели предыдущего года.

По данным агентства, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что в настоящий момент рассматривается введение возможности многократного использования электронной визы в РФ.

Электронная виза позволяет однократно въезжать в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Оформить такую визу могут граждане 64 государств.