Россияне оценили идею сделать выбор мест в самолете бесплатным для семей

Россияне положительно отреагировали на предложение сенатора Айрата Гибатдинова сделать выбор мест на рейсе бесплатным для семей с детьми. Такие данные следуют из проведенного в тг-канале «Крыша ТурДома» опроса, в котором приняло участие более 5 тыс. человек.

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В частности, за выступили 42% респондентов. Еще 29% читателей считают, что инициатива должна распространяться на всех пассажиров без исключений. Есть и те, кто резко против возможных нововведений – 21% пользователей ответили «Нет, у них [семей с детьми] и так полно привилегий». При этом многие решили высказаться отдельно в комментариях.

Некоторые подписчики отметили, что авиакомпании могли бы продавать билеты сразу с местами, по аналогии с железнодорожными перевозками:

«По большому счету стоило бы ввести обязательную продажу билета сразу с местом (можно цену на "элитные" места при этом слегка увеличить), как это делается везде – на поездах, в театрах, автобусах и т. п. Заодно отпадет вопрос овербукинга».

Многие другие читатели отнеслись к теме с юмором, но есть и те, кто разглядел в инициативе признаки дискриминации. «Да чего мелочиться? Сразу люксовые места выдавать, в кабине пилотов. И детей за штурвал пускать... Нет, я люблю детей, но это уже перебор», – иронично заметил один из пользователей. «Это дискриминация. Своими дурацкими инициативами настраивают население против семей с детьми. Особенно на чартерах будут скандалы», – добавил другой читатель.

Ранее TourDom.ru писал, что сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, согласно которому дети 2–14 лет и их родители могут получить право бесплатно выбирать соседние места в самолетах.