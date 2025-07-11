Каша и Choco Pie: пассажиры ответили, что их раздражает в бизнес-залах

Пост о скудном меню в бизнес-зале мурманского аэропорта, где за 3800 руб. пассажирам предлагаются конфеты, колбаса, хлеб, чай, сок и кофе со сливками, вызвал бурную дискуссию в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Подписчики пришли к выводу, что Мурманск не одинок, многие региональные аэропорты не могут похвастать качественными бизнес-залами. И высказали предположение, из-за кого сложилась такая, не очень приятная ситуация.

Одна из туристок поделилась фото меню из бизнес-зала аэропорта имени космонавта Леонова в Кемерово. Набор продуктов еще скуднее, чем в Мурманске: каша (овсяная или рисовая, на молоке или на масле), печенье Choco Pie, чай (с молоком, сахаром, лимоном) и кофе американо (можно со сливками). Стоимость удовольствия – 3750 руб.

«На Сахалине предлагают один бутерброд из белой булки с паштетом, печенье, конфеты, чай, кофе», – рассказала другая туристка.

В аэропорту Хибины, как писал TourDom.ru, за 1800 руб. угощают сырками «Дружба» и горячими кружками «Магги». Но и это не предел.

«Еще и зал есть – вот это сервис! В аэропорту Ижевска такого нет, все прикатывают просто ко входу. Там вообщем-то и ленты багажной нет, вот и без зала хорошо обходятся», – рассказал подписчик.

Безусловно, ждать от региональных аэропортов того же изобилия и разнообразия, что есть в самых крупных воздушных гаванях страны, странно. Есть мнение, что в проблемах с богатством меню, качеством обслуживания, помимо самих подрядчиков, предоставляющих эти услуги, виноваты «халявщики», как окрестили наши подписчики определенную категорию пассажиров, которые посещают эти места по банковским проходкам.

«Бизнес-залы для более комфортного ожидания созданы для тех, кто имеет возможность ими пользоваться (билет бизнес-класса, элитный статус авиакомпании, оплата прохода), а вместо этого там толпы народа, которые получают их бесплатно или покупают за копейки на "Авито". Именно из-за этих непонятных личностей сервис и портится из года в год», – полагает один из наших читателей.

Впрочем, «халявщикам» становится все сложнее – пространство для маневра у них сокращается. Например, в декабре прошлого года Т-Банк, щедро раздававший проходки в бизнес-залы на привлекательных условиях, значительно ограничил возможность их оформления для третьих лиц. Теперь для этой опции нужно иметь на балансе не менее 5 млн руб. Хотя приобрести доступ, как убедился корреспондент TourDom.ru, заглянув на «Авито», все еще не представляет никакой сложности. Цена доступа в бизнес-зал Домодедово – от 500 руб.