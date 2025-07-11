Аналитики выяснили, сколько денег тратят россияне на путешествия

Более половины россиян - 53% - тратят на путешествия свыше 60% месячного дохода, 26% выделяют более 80% заработка. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

© РИА Новости

«Более половины респондентов (53%) тратят на путешествие свыше 60% месячного дохода. При этом 26% опрошенных выделяют на поездки более 80% заработка, а 17% - превышают свой месячный доход. 4% путешественников готовы вкладывать в поездки сумму, превышающую их доход в полтора раза», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, 37% россиян увеличили траты на отдых за последние 10 лет, 30% сохранили прежний уровень расходов, а 19% сократили их. Наибольший рост затрат путешественники отмечают в категориях авиабилетов и проживания в отелях (по 40%). Из-за роста цен 41% респондентов стали путешествовать реже, а 6% отказались от поездок. Еще 20% к 2025 году смогли позволить себе отдыхать чаще, чем в 2015 году. Каждый пятый турист отметил, что рост цен на туристические услуги в 2025 году сопровождается пропорциональным улучшением их качества.

«Туристические предпочтения россиян за 10 лет значительно изменились: при двукратном росте цен на отдых популярность внутреннего туризма выросла с 37% до 50%, а стран СНГ - с 7% до 30%, тогда как спрос на Европу снизился с 13% до 8%. Несмотря на существенные траты, лишь 20% отмечают соответствие цены и качества услуг, что ставит перед отраслью вопрос пересмотра ценовой политики при сохранении стандартов сервиса», — отметили в пресс-службе сервиса.

В опросе участвовало более 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.