Назван город, который стал столицей проекта «Серебряное ожерелье России»

Новгородская Старая Русса передала городу Тихвину в Ленинградской области статус столицы межрегионального туристического проекта "Серебряное ожерелье России". В него входят 11 регионов Северо-Запада России. И, поверьте, в каждом есть что посмотреть: всего в проекте 1,3 тысячи маршрутов.

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Не случайно день, когда Тихвин стал столицей "ожерелья", совпал с большим церковным праздником в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 9 июля она была явлена на русской земле и в этот же день вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь из США, куда ее вывезли в годы Великой Отечественной войны. С 2025 года День явления Тихвинской иконы Божией Матери признан официальной праздничной датой Ленобласти. Если же не удалось попасть на торжество - не беда: в течение года в Тихвине проходит более ста праздников и фестивалей. Например, в сентябре состоится Открытый фестиваль духовой и джазовой музыки.

Сейчас в городе проживают 53,6 тысячи человек, а приезжают ежегодно почти 80 тысяч туристов. Наверное, столицу "Серебряного ожерелья" посетят в этом году еще больше гостей. Добраться до Тихвина от Санкт-Петербурга можно на рейсовом автобусе или электричке - путь займет около четырех часов. Но лучше всего выбрать тур выходного дня - номерной фонд в гостиницах Тихвина составляет 1,6 тысячи мест. Но зато здесь можно будет неспешно погулять по старинным улочкам, познакомиться с Тихвинской водной системой с настоящими шлюзами, по которой суда ходили от Волги до Балтийского моря. Кроме того, здесь есть свой Летний сад, парк "Эрувиль-Сен-Клер", названный в честь французского города-побратима Тихвина, а для любителей активного отдыха - боулинг-клуб, аквацентр, конные клубы. Местный дворец культуры принимает кино- и театральные фестивали.

Но сердце Тихвина - монастырь, построенный на месте чудесного обретения чудотворного образа. А сердце обители - храм Успения Пресвятой Богородицы. По преданию, он был заложен на другом берегу реки Тихвинки - там, где в 1383 году произошло чудесное явление образа верующим. Однако на следующий день строители обнаружили, что основание перенеслось на другой берег реки. Храм, как водится, был сначала деревянным, несколько раз горел, и в начале XVI века на этом месте сначала выстроили каменную церковь, а в XVIII веке обнесли высокой каменной оградой. Сейчас ее восстанавливают.

Постройки на территории монастыря сильно пострадали во время войны - знаменитая пятигнездная четырехэтажная звонница 1600 года лежала практически в руинах. Но в Успенском соборе сохранились иконостас XVII века и старинные фрески. Как рассказала директор Паломнической службы монастыря Галина Соколова, они были созданы ярославскими иконописцами в XVIII веке и ни разу не обновлялись. Только в 1970-е годы, когда монастырь находился в ведении краеведческого музея, реставраторы их укрепили. Сочность красок на стенах поражает до сих пор. А вот роспись на крыльце, сделанная тихвинскими мастерами, сохранилась хуже.

Часть монастырских корпусов занимает Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей. И центральное место в нем занимает Тихвинская икона. Здесь можно узнать, к примеру, чем она отличается от Казанской и Смоленской, а также увидеть специальный чемодан с заплечными лямками, в котором образ отправился в эмиграцию. Кроме того, в музее проводят мастер-класс по иконописному мастерству.

А на том месте, где икона была явлена тихвинцам первоначально, стоит небольшая часовня. А рядом - широкий одноэтажный дом с мезонином. Здесь родился великий композитор Николай Римский-Корсаков. Колокольные звоны монастыря он слышал с самого детства, но после 18 лет уже сюда не возвращался.

Экспозиция музея наполнена подлинными мемориальными вещами семейства Римских-Корсаковых, но также она дает прекрасное представление о том, как жила дворянская семья второй половины XIX века. Часовня сегодня используется как концертный зал Государственного мемориального дома-музея Н.А. Римского-Корсакова. А еще Дом-музей композитора сегодня может быть использован для проведения выездной свадебной церемонии.