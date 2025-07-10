Азовское море становится популярным направлением для бюджетного отдыха

Крайний сезон отпусков в Краснодарском крае набрал обороты. С наступлением июля, традиционного месяца отпусков, пляжи быстро заполняются туристами. В текущем году предпочтение отдается Азовскому морю с его песчаными берегами.

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Из-за инцидента с разливом нефтепродуктов Анапа временно не может принимать посетителей, и альтернативой стали Ейск, Голубицкая и Кучугуры, привлекающие доступными ценами. Отдых здесь не нанесет серьезного урона бюджету.

В Кучугурах обнаружена, возможно, самая бюджетная столовая на всем Азовском побережье. Цены значительно ниже, чем в Геленджике или Сочи. Например, порция борща или окрошки стоит всего 60 рублей, котлета – 90 рублей, а беляш с мясом – 80 рублей.

Местные персики на рынке можно найти по 250 рублей, а при въезде в поселок – по 180 рублей. Блогер Андрей Маковозов, посетивший Кучугуры, отмечает популярность этой столовой:

«Здесь всегда очереди. Эпоха дорогих ресторанов отходит в прошлое, люди выбирают экономию».

Пляжи поселка довольно многолюдны, но и здесь есть свои плюсы. Аренда шезлонга стоит 100 рублей в час или 400 рублей на весь день, а бунгало можно арендовать за 2500 рублей в день. Это значительно дешевле, чем на Черноморском побережье.

По словам Маковозова, в выходные дни на центральном пляже яблоку негде упасть. Однако, если отъехать немного в сторону, можно найти уединенные дикие пляжи для спокойного отдыха.

Ранее мы писали, что отельеры в Абхазии пытаются вернуть российских туристов с помощью «Доширака». Также белгородцы продолжают отдыхать в Азербайджане несмотря на напряженные отношения.