Как открытие аэропорта в Геленджике изменит цены на отдых

Аэропорт в Геленджике примет первые рейсы 18 июля после более чем трехлетнего перерыва. Как это повлияет на турпоток и сильно ли вырастут цены на отдых на юге, разбиралась Москва 24.

Возобновление работы

Аэропорт Геленджика, который был закрыт с начала специальной военной операции в 2022 году по соображениям безопасности, готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. В Росавиации сообщили, что внутренние рейсы пока будут летать только в светлое время суток – с 08:30 до 20:00.

Компания "Аэрофлот" уже открыла продажу билетов на рейсы между Москвой и Геленджиком. Первый запланирован на 18 июля, а цена начиналась от 17,8 тысячи рублей. В пути из столицы в курортный город самолет будет находиться 4 часа 5 минут, обратно – 3 часа 55 минут. Рейсы будут выполняться ежедневно, а с 1 августа на маршрут добавится второй борт, рассказали представители перевозчика.

Кроме того, возможность возобновления полетов прорабатывает авиакомпания S7 Airlines, сообщили в ее пресс-службе. Также планы есть у перевозчика Red Wings, рассказал СМИ источник в авиаотрасли.

По мнению Ассоциации туроператоров России (АТОР), открытие воздушной гавани поспособствует росту турпотока в Геленджик в 1,5–2 раза. Однако в организации подчеркнули, что для повышения спроса на курорт цены на авиабилеты должны быть на уровне или ниже, чем стоимость перелета до Сочи.

В свою очередь, эколог Роман Пукалов отметил, что отдых на пляжах Геленджика безопасен, поскольку мазут после разлива в Керченском проливе и у побережья Черного моря из-за ЧП с танкерами не добрался до курорта.

Вырастут ли цены

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что открытие аэропорта в Геленджике не вызовет резкого роста турпотока.

"Это экспериментальное открытие, и, естественно, тысячи людей в день прилетать не будут, только сотни. Какого-то глобального изменения цен не произойдет, потому что то же количество туристов могло приехать либо на поездах, либо на автомобилях. Мне кажется, что турпоток вырастет на 10−12%, потому что билеты будут дорогими. На перелет из Москвы в Геленджик и обратно семье с ребенком придется отдать не меньше 80 тысяч рублей, а путешествие на машине обойдется в 30 тысяч", – подчеркнул эксперт.

Мкртчян уверен, что решение об открытии авиагавани принято скорее для упрощения жизни местного населения.

"В первую очередь это сделано не для туризма, а местных жителей, которым нужно по работе в Москву. Из Новороссийска или Краснодара проще летать в столицу из этого аэропорта, до него добираться около трех часов. А вот до того же Сочи дорога занимает не менее шести", – пояснил эксперт.

Однако вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, напротив, считает, что открытие аэропорта может увеличить турпоток в 1,5−2 раза. В беседе с Москвой 24 он напомнил, что до временного прекращения работы воздушной гавани только из столицы выполнялось минимум 15−20 рейсов в день.

"Геленджик – популярное направление: курорт посещают свыше 4 миллионов человек в год. Средний чек на двоих без учета транспортных расходов – 50−150 тысяч рублей. При этом многое зависит от гостиницы: можно найти бюджетные варианты, это отели две-три звезды".

Говоря о возможном повышении стоимости отдыха, специалист отметил, что, если спрос будет превышать предложение, цены могут вырасти.

"Сейчас они повышаются из-за общего роста расходов и инфляции. Поэтому год к году минимум сразу мы исходим из того, что цена будет как минимум на 10% выше только из-за инфляции", – сказал он.

Эксперт также отметил, что есть и сезонные поднятия цен: например, такой фактор, как перераспределение потоков. К примеру, после введения ограничений в Анапе из-за разлива мазута туристы начали планировать отпуск в том же Геленджике или, например, Сочи, Крыму или Абхазии. На фоне повышения спроса в конкретном регионе цена тоже может расти, заключил Горин.