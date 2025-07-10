Как станица Кущевская попала в тройку популярных туристических направлений

Станица Кущевская Краснодарского края замкнула первую тройку популярных направлений для однодневных путешествий. Речь идет о выборе россиян в июле 2025 года. Лидером по спросу среди туристов стал Ростов-на-Дону, следом идет Воронеж, сообщает пресс-служба сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

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Средняя стоимость ночлега в Кущевской составила 3,2 тыс. рубл. В Ростове-на-Дону можно остановиться за 4 тыс. руб., в Воронеже — 4,2 тыс. руб.

По всей видимости, нынче путешественников не пугают места с тягостной энергетикой. Напомним, в ноябре 2010 года в некогда тихой станице произошла страшная трагедия. От рук членов «Цапковской» банды погибли 12 человек. В доме фермера Сервера Аметова были зверски убиты он, члены его семьи и гости.

Улица Зеленая, 6 – этот адрес в Кущевской после тех жутких событий стал известен на всю страну.

Привлекает туристов и всадник на вздыбленном коне. Этот памятник на выезде из станицы на трассу Ростов – Баку установили более полувека назад. Посвящен он Кущевской атаке.

Здесь в августе 1942-го стоял насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский казачий корпус. Бойцы удивили весь мир своей стойкостью и величием духа. В СССР этот эпизод получил известность как пример успешной конной атаки. В 2008 году рядом открыли мемориальный комплекс «Поле казачьей славы».

Вместе с Кущевской в рейтинг востребованных напралений попали еще два населенных пункта Кубани — станица Павловская и Темрюк, занявшие соответственно девятую и последнюю строчку списка.