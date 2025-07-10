В Госдуме посоветовали туристам не пользоваться иностранным ИИ

В Госдуме заклеймили позором иностранный искусственный интеллект для туристов
Иностранные разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) – не лучший выбор для российских туристов, планирующих с их помощью поездки по стране. К такому выводу пришли участники совещания по этой теме, прошедшего вчера, 9 июля, в комитете по туризму Госдумы с представителями Минцифры, Минкомсвязи, Минэка и «предприятий туриндустрии».
В итоговом релизе отмечаются недостатки и риски использования иностранных платформ ИИ. В частности, упомянуто о возможности утечки информации о пользователях, о высокой вероятности нарваться на фейковые «зеркальные» сайты. Кроме того, о юридической незащищенности путешественников – если предложенный ИИ маршрут не устроит, предъявить претензии будет некому (не исключено, что именно поэтому речь шла только об использовании ИИ самостоятельными туристами, за организованных отвечают туроператоры. – Ред.).
Дополнительные аргументы против иностранных платформ ИИ, отмеченные в релизе: коммерциализация – системы предлагают прежде всего платные сервисы, «туристы могут не узнать об интересных экскурсиях, новых маршрутах, туристических тропах только потому, что они дешевы или бесплатны». Кроме того, «риск получить недостоверную информацию и как минимум испортить себе отдых». Вывод делается такой: использование ИИ в туризме – мировой тренд. Однако, учитывая растущую популярность цифровых сервисов, необходимо активно замещать все иностранные сервисы российским аналогами. Создание Единой цифровой платформы РФ – острая необходимость.
Целью совещания ставилось «рассмотреть вопрос о разработке законопроекта об искусственном интеллекте для самостоятельно путешествующих туристов». Впрочем, как рассказал порталу «ТурДом» представитель турбизнеса, присутствовавший на встрече, до конкретики пока не дошло. Были лишь общие обсуждения, обозначалась проблематика.
«Что именно будет регулировать будущий законопроект, остается неясным. Желание заместить зарубежные сервисы отечественными объяснимо. Но как можно на практике оградить туристов от использования иностранных платформ ИИ и что собираются предложить в качестве альтернативы, непонятно», – отметил наш собеседник.