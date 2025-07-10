В Госдуме посоветовали туристам не пользоваться иностранным ИИ

Иностранные разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) – не лучший выбор для российских туристов, планирующих с их помощью поездки по стране. К такому выводу пришли участники совещания по этой теме, прошедшего вчера, 9 июля, в комитете по туризму Госдумы с представителями Минцифры, Минкомсвязи, Минэка и «предприятий туриндустрии».

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В итоговом релизе отмечаются недостатки и риски использования иностранных платформ ИИ. В частности, упомянуто о возможности утечки информации о пользователях, о высокой вероятности нарваться на фейковые «зеркальные» сайты. Кроме того, о юридической незащищенности путешественников – если предложенный ИИ маршрут не устроит, предъявить претензии будет некому (не исключено, что именно поэтому речь шла только об использовании ИИ самостоятельными туристами, за организованных отвечают туроператоры. – Ред.).

Дополнительные аргументы против иностранных платформ ИИ, отмеченные в релизе: коммерциализация – системы предлагают прежде всего платные сервисы, «туристы могут не узнать об интересных экскурсиях, новых маршрутах, туристических тропах только потому, что они дешевы или бесплатны». Кроме того, «риск получить недостоверную информацию и как минимум испортить себе отдых». Вывод делается такой: использование ИИ в туризме – мировой тренд. Однако, учитывая растущую популярность цифровых сервисов, необходимо активно замещать все иностранные сервисы российским аналогами. Создание Единой цифровой платформы РФ – острая необходимость.

Целью совещания ставилось «рассмотреть вопрос о разработке законопроекта об искусственном интеллекте для самостоятельно путешествующих туристов». Впрочем, как рассказал порталу «ТурДом» представитель турбизнеса, присутствовавший на встрече, до конкретики пока не дошло. Были лишь общие обсуждения, обозначалась проблематика.