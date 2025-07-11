«Это было удивительно!» Американский блогер побывал в Северной Осетии

Американский журналист и блогер Тофуриус Крейн снял фильм о заповеднике Северной Осетии. Международный проект Russia Today будет доступен более чем на 20 языках.

«Недавно мы провели удивительный день в компании наших зарубежных гостей, американского журналиста и блогера Тофуриуса Крейна, известного под псевдонимом Yarloslavic, и его команды. Вместе мы отправились в захватывающее путешествие по заповедным лесам и горам. <> Мы работали над съёмками для международного проекта Russia Today, который откроет новое видение этих заповедных мест для зрителей по всему миру», — сообщается в телеграм-канале ФГБУ «Заповедная Осетия-Алания»

Съемки велись в лесных массивах заповедника. В видеоматериал также вошли панорамные виды с высоты птичьего полета.

«Это было удивительно! У нас была отличная группа, зоологи, инспекторы. К сожалению, нам не удалось найти зубров сегодня, но я вернусь в Осетию, в конце концов увижу их. <> Мы видели много лошадей и многое другое», — рассказал Тофуриус Крейн в видеоинтервью после съемок.

Как отмечается в сообщении, сюжет, который выйдет в скором времени, будет доступен более чем на 20 языках и даст зрителям из разных стран возможность узнать больше о заповеднике Северной Осетии.

Переехавший из США в Москву журналист не в первый раз посещает эту северокавказскую республику. Так, в апреле Крейн побывал на экскурсии в визит-центре «Заповедной Осетии-Алании».

Учреждение «Заповедная Осетия-Алания» объединяет Северо-Осетинский государственный природный заповедник, федеральный заказник «Цейский» и национальный парк «Алания».