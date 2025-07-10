Медведь вынудил закрыть туристическую тропу на Байкале

Популярный туристический маршрут закрыли в Прибайкальском национальном парке из-за появления медведя, который разорил лагерь туристов. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Тропа закрыта. Речь о маршруте "Большая Байкальская тропа-1" Прибайкальского национального парка. Ее посещение в настоящее время представляет серьезную опасность для людей из-за недопустимого поведения медведя. <…> Администраторы природоохранного учреждения обзванивают всех зарегистрированных туристов, уже находящихся на маршруте, и предупреждают об опасности и необходимости покинуть трек", - говорится в сообщении.

С хищником встретились несколько групп туристов. "В первом случае медведь не уступил дорогу семейной паре, прогуливающейся в районе пади Варначка, из-за чего государственные инспекторы "Заповедного Прибайкалья" вывезли испуганных супругов на лодке в поселок", - рассказали в учреждении. Также косолапый зашел в лагерь на мысе Соболев и съел припасы туристов.

Руководитель зарегистрированной туристической группы сообщил спасателям, что хищник не ушел из лагеря даже после применения светошумовых ракет.

"Семеро туристов вынуждены были спуститься к берегу Байкала. <...> Спасатели прибыли к месту на катере, помогли собрать некоторые вещи и эвакуировали тургруппу и еще четверых туристов, которые также оборудовали свой лагерь на мысе Соболев", - сообщила в свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Специалисты решают, что делать с хищником, ведь его поведение получило пищевое подкрепление - он попробовал человеческой еды. Теперь присутствие людей для него будет ассоциироваться с источником легко добываемого корма.

"Намеренно прикормленные или разорившие полевую кухню туристов медведи в большинстве случае обречены на изъятие из природы, так как иного надежного способа обезопасить от них людей на туристических маршрутах не существует", - процитировали в "Заповедном Прибайкалье" научного сотрудника Татьяну Десятову.

Большая Байкальская тропа-1 - пеший туристический маршрут, который пролегает вдоль Байкала, соединяет поселки Листвянка и Большое Голоустное. Это один из самых популярных турмаршрутов на Байкале.