Чем заняться экотуристам на Ставрополье

Ставрополье становится все более популярным у экотуристов — тех, кто стремится не только насладиться красотами природы, но и узнать больше о ее защите и сохранении. Рассказываем о самых популярных маршрутах, где можно встретить редкие виды растений и животных, устроить бардовский пикник на закате или отправиться в одиночную прогулку по душевному ландшафту.

Краснокнижный ландыш и дерево, исполняющее желания

Государственный заказник «Сафонова дача» — это особо охраняемая природная территория Ставропольского края, созданная для воспроизводства краснокнижного майского ландыша. С каждым годом все больше туристов съезжаются сюда ради атмосферных фотографий и тихих прогулок.

Особенно популярна дорога к самой даче — по улице Лесной. Это лесополоса, наполненная ароматами душицы и зверобоя. Отличный маршрут для прогулки — по мостику через реку Подкумок и сосновый бор. Особенно хорошо там в конце весны. Если повезет, в лесу можно встретить зайца-русака или лисицу, а в нескольких километрах от дачи есть вольер с оленями.

Главная же природная достопримечательность заказника — чудо-дерево, редкий экземпляр серебристого тополя (в просторечии — белолистка). Местные жители говорят, что этот гигант способен поделиться с человеком своей жизненной силой, помочь преодолеть мрачные мысли и даже исполнить желание.

Уютные вечера с песнями, но не у костра

Гора Стрижамент — самая высокая точка Ставропольской возвышенности (831 метр над уровнем моря). Большая часть ее территории отдана под одноименный заказник, где под охраной находятся более 30 краснокнижных растений и обитают 13 редких видов животных.

Место идеально подходит для пеших походов и наблюдения за птицами. Туристы особенно любят северный склон, откуда начинается экотропа. Если идти по ней не сворачивая, заблудиться невозможно. Вдоль тропы — информационные стенды с указанием редких видов растений. Собирать их здесь запрещено, как и разводить костры. Но и без них на вершине собираются любители бардовских песен. Главное — после посиделок забрать весь мусор с собой.

Сокровищница для молодых экологов

На территории заказника «Сотниковский» сохраняется целинная разнотравно-злаковая дерновинная степь. Здесь можно найти 116 видов растений, в том числе пять краснокнижных: тюльпан Геснера, астрагал чашечный, астрагал коротколопастный, катран татарский, пион узколистный.

К охраняемым видам животного мира относятся степной орел и стрепет. В 2024 году на территории заказника открылся обновленный эколого-просветительский маршрут длиной в 2 км. Его часто используют для экскурсий и практических занятий молодые экологи.

Заповедный дубовый лес и встречи с лосями

Александровский заказник считается самым обширным в регионе: его территория превышает 28 тысяч га — больше площади Ставрополя. Здесь гнездятся перелетные птицы: лебедь-шипун, фазан, перепелка, серая утка, стрепет, гусь и вяхирь. В лесу водятся черные ондатры, белки, лоси, кабаны, куницы и другие хищники и травоядные. Охота на территории строго запрещена — об этом предупреждает баннер при въезде.

Особая гордость заказника — реликтовый дубовый лес на Прикалаусских высотах. Возраст отдельных деревьев достигает 300−350 лет, и это ботанический памятник краевого значения. В Александровском заказнике проводят экскурсии, на которых рассказывают о богатствах местной природы и культуре коренных народов. А еще сюда приезжают на фотосессии и пикники.

Городской оазис тишины

Эммануэльевское урочище — живописный природный уголок в черте Ставрополя. Здесь много лесов, тенистых троп и водоемов. Место популярно среди любителей активного отдыха: сюда приезжают вдоволь нагуляться или покататься на велосипеде.

Туристы и местные жители ценят Эммануэльевское урочище за возможность насладиться тишиной и гармонией наедине с природой, не уезжая из города. Особенно приятно приезжать сюда в будни, когда людей заметно меньше.