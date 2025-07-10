Эксперт призвал не путать индустрию туризма России и индивидуальный тур

Публикации о том, что индивидуальные путешественники потрясены российским гостеприимством всегда радуют обывателей и веселят тех, кто работает в туристической индустрии. Об этом 10 июля СМИ2 заявил эксперт в области устойчивого туризма Экоцентра «Заповедники» Александр Железняк.

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Так он прокоментировал восторг американца Тимофея Холлара, который поразился во время своего путешествия в Россию гостеприимством народа.

Железняк отметил, что такие материалы создают хороший имидж стране, поэтому россияне радуются им. Но работники туриндустрии понимают, что гостеприимными могут быть люди хоть в «талибанском Афганистане, хоть в недружелюбной Польше». Примеров гостеприимства много, особенно в России. Однако в туриндустрии начинаются проблемы, ведь это по сути конвейер, а не разовая встреча.

«Требованиям индустрии туризма у нас более менее отвечают большие города и то далеко не все, хотя, конечно, Москва лидер и по мировым меркам. Но как только турист оказывается в стороне от городов, решает посетить национальные парки, увидеть пастораль сельской жизни или познакомиться с этническим многообразием, тут его почти гарантировано поджидает разочарование: отсутствие банальной санитарной инфраструктуры, архитектурный ужас нагромождения заборов и разношерстых домов, высокая стоимость всего», — продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что иностранцы могут прийти в ужас от замусоривания природных мест в России. В пример он привел Северный Кавказ, где люди искренне радушны, если ты приезжаешь в гости, и ужасающая туриндустрия, если приезжаешь в высокий сезон в популярное место.