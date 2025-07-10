С туристических автобусов пока не будут брать штраф за превышение веса

Как отмечают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), это хорошая новость для турбизнеса, так как теперь компаниям – владельцам автобусов не придется платить многотысячные штрафы, которые делали автобусный туризм неконкурентоспособным из-за удорожания фрахта.

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Высокие штрафы начали выписывать транспортным компаниям с апреля 2025 года (максимальная масса двухосных транспортных средств должна составлять до 18 т).

«За превышение нормы чуть более чем на 12% штраф составляет огромную сумму – 375 тыс. руб. Это ставит под угрозу само существование автобусного экскурсионного туризма, потому что классический автобус на 53–55 человек с багажом оказывается априори тяжелее 18 т», – говорит руководитель комитета РСТ по детскому, молодежному и семейному туризму Марина Лабутина.

При этом, по словам эксперта, ни одна из представленных сейчас на рынке моделей автобусов вместимостью до 53 пассажиров при полной загрузке не может соответствовать предельной массе.