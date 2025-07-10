Тюменская область рассчитывает на 8 млн туристов через 10 лет

runews24.ru

Об этом сообщил глава регионального агентства по продвижению туризма. Есть несколько направлений, за счет которых туристическая отрасль региона сможет развиваться.

Сколько туристов Тюменская область рассчитывает принимать через десять лет
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Глава ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрий Пухов заявил, что он надеется увидеть двойное увеличение числа туристов в регионе к 2035 году. В 2024 году область посетило менее 4 млн отдыхающих. Новая задача властей – это увеличить объем туристического потока до 8 млн человек за десять лет.

В частности, Тюменская область собирается развивать оздоровительный туризм, у которого есть большие перспективы из-за обилия термальных источников. Кроме того, по мнению Пухова, в регионе есть потенциал историко-культурного и гастрономического туризма. Только центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» сможет привлечь в год до миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области за полгода выросла популярность отдыха в санаториях.

Власти Сочи рассчитывают, что загруженность отелей к августу вырастет до 95%.