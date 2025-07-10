Какую погоду обещают туристам на черноморских курортах России

В отдельных районах Крыма возможна очень высокая температура, но это не будет касаться прибрежных зон, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У побережья Крыма определённо +40 °С не будет. Это только степные районы, это только Симферополь. А так, комфортная погода. Это однозначное определение для побережья», — рассказал он.

Шувалов отметил, что вода разогреется до +22...+24 °С как в Крыму, так и на черноморском побережье Кавказа, а в Азовском море температура воды может достигать и +27 °С.

«И температура воздуха дневная вполне комфортная. В Сочи это до +30 °С, примерно такие же показатели в Севастополе и Ялте. Это, как говорится, близко к идеалу. И такая погода будет совершенно определённо до конца недели», — подытожил он.

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