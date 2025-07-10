Туристы забронировали гостиницы Сочи на три месяца вперед. Загрузка номерного фонда на июль-сентябрь 2025 года составила 73%, сообщает пресс-служба мэрии. При этом пик загрузки отелей курорта ожидается в конце июля и в августе – заполняемость может достичь 95%.

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Сегодня в Сочи единовременно находится около 175 тыс. туристов. Сейчас средняя загрузка средств размещения составляет 84%.

Всего же с начала года этот черноморский курорт посетили более 3,5 млн человек, что на 3% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.