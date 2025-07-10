Турэксперт рассказал о новом модном веянии среди путешественников

Путешественники все чаще выбирают устойчивый туризм. По словам турэксперта Вениамина Каганова, это название связано с тенденциями последнего времени - заботе о природе, культурном наследии и развитии локальной экономики.

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Туристы открыли для себя новый вид путешествий – устойчивый туризм. Вместе с традиционными видами отдыха, пляжным и познавательным, новое модное направление привлекает все больше туристов.

Оно подразумевает заботу о природе, культурном наследии и развитие локальной экономики.

Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Вениамин Каганов

По словам эксперта, одной из ключевых составляющих устойчивого туризма является экологический туризм. Путешественники не только стараются не навредить природе, а восстановить ее, сажая деревья, убирая мусор и помогая животным.

Вместе с тем растет интерес к автомобильным путешествиям, рассказал Коганов. Туристов привлекает то, что путешествуя на личном транспорте, они получают больше свободы и комфорта по сравнению с групповыми турами.

Ранее были названы популярные места для зимнего отдыха. Также сообщалось, что россияне потеряли интерес к отдыху в Европе.