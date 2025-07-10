Что посмотреть в Суздале за выходные

Суздаль привлекает туристов атмосферой ожившей истории, байк-фестами, блюзом и знаменитым Днём огурца. Город, где в минувшем июне гостей было больше, чем в Петербурге, из расчёта на квадратный метр.

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Всего в 30 минутах от Владимира раскинулся Суздаль – город-музей под открытым небом, где время словно остановилось несколько веков назад. После масштабной реконструкции к тысячелетнему юбилею здесь появились идеальные условия для знакомства с русской стариной: вымощенные дороги, отреставрированные фасады домов с резными наличниками и белоснежные храмы. В 2024 году турпоток превысил 2,2 миллиона гостей, причём в летний сезон на узких улочках бывает теснее, чем в центре Петербурга.

Путешественникам предлагают на выбор разные варианты знакомства с городом. Можно подняться на 72-метровую Преподобенскую колокольню для панорамного обзора, прокатиться на конном экипаже по старинным улочкам или исследовать Каменку на сапборде. Обязательные пункты программы – Суздальский кремль с древним Рождественским собором, Спасо-Евфимиев монастырь-крепость и Музей деревянного зодчества с подлинными избами XVIII века, пишет dp.ru.

Современный Суздаль – это не только памятники архитектуры, но и насыщенная событийная программа. В июле здесь одновременно проходят непохожие друг на друга фестивали: байкерский Suzdal Blues с трёхдневными концертами блюза, аграрный День огурца с дегустациями необычных блюд и международный ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail. А в многочисленных кафе обязательно стоит попробовать местный фирменный продукт – суздальский огурец в самых неожиданных вариантах, от традиционных солений до необычного огуречного мороженого.