Как Татарстан наращивает свой потенциал в сфере гостеприимства

В Кукморском районе Татарстана прошло выездное заседание комитетов Госсовета, посвящённое развитию туристической инфраструктуры. Несмотря на лидерские позиции республики в ПФО (более 4,4 млн туристов в 2024 году), ключевыми проблемами остаются нехватка гостиниц и дефицит квалифицированных кадров.

Цели до 2030 года: увеличить долю туризма в ВВП России с 2,8% до 5%, рост числа поездок внутри страны — до 140 млн, утроить экспорт туруслуг. Глава района Сергей Димитриев выделил два перспективных направления: спортивно-событийный туризм (соревнования, фестивали), промышленные туры на местные предприятия. При этом Кукмор второй год подряд лидирует в агросекторе Татарстана, что открывает потенциал для гастрономического туризма.

Ранее писали, что туроператоры рассказали, можно ли отдохнуть в Абхазии за 300 рублей в сутки. Кроме того, россияне в три раза чаще стали бронировать туры на новогодние каникулы.