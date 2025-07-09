Поступили в продажу билеты и туры в Геленджик

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов в Геленджик.

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Как рассказали в пресс-службе перевозчика, полеты будут выполняться на Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

Первый рейс планируется выполнить 18 июля. Вылет из столицы назначен на 11:20, в Геленджик борт должен прибыть в 15:25. Стоимость перелета в одну сторону в тарифе «эконом» – от 17,8 тыс. руб. без багажа (туда-обратно, если провести на море неделю, – около 27 тыс.), в тарифе «бизнес» – от 55 тыс. (недельный round trip – 92 тыс.).

Следующие вылеты планируются 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты обещают сделать ежедневными. Кстати, на 23 июля билеты стоят чуть дешевле – от 16 тыс. руб. С 6 августа перевозчик намерен добавить еще один рейс, который с 8 августа и до середины сентября тоже будет выполняться каждый день.

Библио-Глобус открыл продажу туров на курорт с перелетом от «Аэрофлота»: стоимость недели отдыха на двоих с вылетом 18 июля из Москвы стартует от 78 тыс. руб. – размещение в гостевом доме категории «2 звезды» без питания. Самый дорогой тур в тот же срок стоит 657 тыс. руб. и подразумевает проживание в двухкомнатном люксе пятизведочного отеля с полным пансионом и видом на море.