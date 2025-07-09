Туристы возмущены ценами и сервисом в Крыму

Добраться до крымских курортных городов можно, воспользовавшись железнодорожным сообщением Москва – Симферополь. Поездка займет от 28 до 33 часов. Стоимость билета в плацкартном вагоне в период высокого сезона варьируется от 15 до 18 тысяч рублей, а за место в купе придется заплатить от 25 тысяч рублей и выше.

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При этом работа кондиционеров не всегда стабильна, а посещение туалета во время продолжительных стоянок поезда становится невозможным. Автомобилистам, планирующим путешествие на автобусе, следует быть готовыми к многочасовым заторам на автоподъездах к Крымскому мосту.

Приезжие также акцентировали внимание на непомерно высоких ценах на услуги для туристов. Аренда комнаты в частном отеле обойдется минимум в 20 тысяч рублей за ночь, цена одной чашки кофе достигает 600-800 рублей, а порция салата «Оливье» – 1,2 тысячи рублей.

Значительное количество пляжей не обеспечено базовой инфраструктурой. На территориях, предназначенных для отдыха, нередко отсутствуют лежаки, навесы от солнца и душевые кабины. А там, где аренда шезлонга все же возможна, цены начинаются от 1,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что раздражает абхазцев в российских туристах. Также турист заплатил 210 евро за скорую помощь в пятизвездочном отеле.