Лучшие места для семейного отдыха в Томске

Куда сходить с ребенком в Томске: подборка мест для семейного отдыха
Лето - пора долгожданных отпусков и школьных каникул. Погода шепчет, а значит самое время продумать культурную программу. Если среди компаньонов есть дети - организация отдыха может стать задачей со звёздочкой. К счастью для томичей, в городе есть масса вариантов для незабываемых прогулок. «ФедералПресс» подготовил подборку самых интересных местах для семейного отдыха в городе.
Городской сад
Парк культуры и отдыха станет хорошим вариантом для семейного времяпрепровождения. Асфальтированные дорожки, зона фудкорта, скамейки в тени деревьев - все удобства для комфортных пеших прогулок. Но главное украшение сада - целый комплекс аттракционов для детей разных возрастов. Самых юных гостей ждет мини-путешествие на поезде или обзорная экскурсия с высоты колеса обозрения. Для детей постарше найдётся ряд аттракционов с ноткой экстрима.
В выходные и праздничные дни в парке проводят фестивали и конкурсные программы. Так, 11 и 25 июля пройдут танцевальные вечера.
Стоимость аттракционов: 100-190 руб. Точную цену можно узнать на кассе.
Комбо-наборы:
- 30 прокатов на любых аттракционах (карта действительна 30 дней с момента приобретения) - 4500 руб
- 40 прокатов на любых аттракционах (карта действительна 60 дней с момента приобретения) - 5600 руб
- 3 игры (карта действительна 1 день с момента приобретения) - 600 руб
Карты можно приобрести в кассах Городского сада ежедневно в неограниченном количестве
Адрес: г. Томск, ул. Герцена, 6
Батутный центр
Если ваш ребёнок ценитель активного отдыха - отправляйтесь в батутный центр. Комплекс рассчитан на детей от 4-х лет. Вся программа проходит под руководством опытного инструктора. Перед началом тренировки сопровождающий проводит разминку и лекцию о мерах безопасности. После этого дети смогут поиграть, научиться выполнять ряд базовых трюков.
После активной части на батутах гости могут принять участие в квестах: «Квест с Хаги Ваги», «Неоновая Вечеринка», «В поисках клада». В центре также есть комната для чаепития - здесь дети смогут отдохнуть после тренировки.
Стоимость:
3700 руб (до 6 чел)
- Батуты — 1 час (свободные прыжки)
- Дежурный инструктор
Развлекательная программа 30 минут: Интерактивная комната
9 800 руб (до 9 чел)
- Батуты — 1 час
- Дежурный инструктор + Инструктор-аниматор — 1 час
Развлекательная программа 30 минут: Интерактивная комната
11600 руб (до 12 чел)
- Сладкий приз каждому ребенку
- Батуты — 1 час (свободные прыжки)
- Дежурный инструктор
Развлекательная программа на выбор 1 час: Эксперимент Поппи / Неоновое шоу / Роблокс / Among Us new
15 800 руб (до 15 чел)
- Сладкий приз каждому ребенку
- Батуты — 1 час Аренда зоны на выбор: спортивная или развлекательная
- Дежурный инструктор + Инструктор-аниматор — 1 час
Адрес: г. Томск, ул.Набережная реки Томи, 29
Томский зоопарк
Для юных любителей животных свои двери открывает Томский зоопарк. В крытом помещении расположены клетки с хвостатыми обитателями: енотами, крокодилами, сурикатам, обезьянками. Гости также смогут пообщаться с морскими свинками и дать угощения кроликам. Лакомство для животных можно приобрести на кассе.
В зоопарке есть крылатые представители фауны: большой попугай Ара и павлин. Все желающие могут сделать пару красочных фото на память.
Стоимость посещения: 500 руб.
Бесплатно (при предъявлении документов):
- Дети до 3-х лет
- Дети до 18 лет в День рождения
- Инвалиды I и II группы
Адрес: г. Томск, ул Елизаровых, 56
Космопарк
Если вы хотите сделать прогулку не только приятной, но и полезной - устройте своим детям путешествие в мир науки и космоса. До 3 августа в Томске проходит выставка «Космопарк». Юные гости смогут потренироваться на космических аттракционах, пройти испытание гравитацией и погрузиться в волшебный мир благодаря VR квесту. В качестве приятного бонуса - рассказ о небесном пространстве.
На выставке дети встретят любимых киноперсонажей, получат возможность запечатлеть яркие моменты в оборудованной фотозоне.
Стоимость билетов:
- 849 руб (пн-ср, пт-вс)
- 499 руб (чт)
Адрес: г. Томск, ул Котовского, 19/2 (ТРЦ «СмайлCity»)
Режим работы: 10.00-21.00 (вт-вс)
Гастрохолл
Заключительным пунктом нашей подборки станет гастрохолл. Этот вариант стоит рассмотреть, если вы решили провести время за семейным обедом. На территории комплекса расположены более 40 ресторанов с различной кухней, так что проблем с выбором блюд точно не возникнет.
В выходные и праздничные дни здесь проходят фестивали и выставки - приятное дополнение к культурной программе.
Для юных посетителей на первом этаже работает развлекательная комната с целым комплексом аттракционов: от батутов до детского городка. Гости центра находятся под присмотром инструкторов, поэтому беспокоиться о безопасности не придётся.
Стоимость посещения детской комнаты:
- 600 руб (пн-пт)
- 800 руб (сб-вс)
Адрес: г. Томск, ул. Кирова 5
Режим работы:
- 10.00-23.00 (пн-чт, вс)
- 10.00 - 02.00 (пт-сб)