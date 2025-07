Лучшие места для семейного отдыха в Томске

Лето - пора долгожданных отпусков и школьных каникул. Погода шепчет, а значит самое время продумать культурную программу. Если среди компаньонов есть дети - организация отдыха может стать задачей со звёздочкой. К счастью для томичей, в городе есть масса вариантов для незабываемых прогулок. «ФедералПресс» подготовил подборку самых интересных местах для семейного отдыха в городе.

Городской сад

Парк культуры и отдыха станет хорошим вариантом для семейного времяпрепровождения. Асфальтированные дорожки, зона фудкорта, скамейки в тени деревьев - все удобства для комфортных пеших прогулок. Но главное украшение сада - целый комплекс аттракционов для детей разных возрастов. Самых юных гостей ждет мини-путешествие на поезде или обзорная экскурсия с высоты колеса обозрения. Для детей постарше найдётся ряд аттракционов с ноткой экстрима.

В выходные и праздничные дни в парке проводят фестивали и конкурсные программы. Так, 11 и 25 июля пройдут танцевальные вечера.

Стоимость аттракционов: 100-190 руб. Точную цену можно узнать на кассе.

Комбо-наборы:

30 прокатов на любых аттракционах (карта действительна 30 дней с момента приобретения) - 4500 руб

40 прокатов на любых аттракционах (карта действительна 60 дней с момента приобретения) - 5600 руб

3 игры (карта действительна 1 день с момента приобретения) - 600 руб

Карты можно приобрести в кассах Городского сада ежедневно в неограниченном количестве

Адрес: г. Томск, ул. Герцена, 6

Батутный центр

Если ваш ребёнок ценитель активного отдыха - отправляйтесь в батутный центр. Комплекс рассчитан на детей от 4-х лет. Вся программа проходит под руководством опытного инструктора. Перед началом тренировки сопровождающий проводит разминку и лекцию о мерах безопасности. После этого дети смогут поиграть, научиться выполнять ряд базовых трюков.

После активной части на батутах гости могут принять участие в квестах: «Квест с Хаги Ваги», «Неоновая Вечеринка», «В поисках клада». В центре также есть комната для чаепития - здесь дети смогут отдохнуть после тренировки.

Стоимость:

3700 руб (до 6 чел)

Батуты — 1 час (свободные прыжки)

Дежурный инструктор

Развлекательная программа 30 минут: Интерактивная комната

9 800 руб (до 9 чел)

Батуты — 1 час

Дежурный инструктор + Инструктор-аниматор — 1 час

Развлекательная программа 30 минут: Интерактивная комната

11600 руб (до 12 чел)

Сладкий приз каждому ребенку

Батуты — 1 час (свободные прыжки)

Дежурный инструктор

Развлекательная программа на выбор 1 час: Эксперимент Поппи / Неоновое шоу / Роблокс / Among Us new

15 800 руб (до 15 чел)

Сладкий приз каждому ребенку

Батуты — 1 час Аренда зоны на выбор: спортивная или развлекательная

Дежурный инструктор + Инструктор-аниматор — 1 час

Адрес: г. Томск, ул.Набережная реки Томи, 29

Томский зоопарк

Для юных любителей животных свои двери открывает Томский зоопарк. В крытом помещении расположены клетки с хвостатыми обитателями: енотами, крокодилами, сурикатам, обезьянками. Гости также смогут пообщаться с морскими свинками и дать угощения кроликам. Лакомство для животных можно приобрести на кассе.

В зоопарке есть крылатые представители фауны: большой попугай Ара и павлин. Все желающие могут сделать пару красочных фото на память.

Стоимость посещения: 500 руб.

Бесплатно (при предъявлении документов):

Дети до 3-х лет

Дети до 18 лет в День рождения

Инвалиды I и II группы

Адрес: г. Томск, ул Елизаровых, 56

Космопарк

Если вы хотите сделать прогулку не только приятной, но и полезной - устройте своим детям путешествие в мир науки и космоса. До 3 августа в Томске проходит выставка «Космопарк». Юные гости смогут потренироваться на космических аттракционах, пройти испытание гравитацией и погрузиться в волшебный мир благодаря VR квесту. В качестве приятного бонуса - рассказ о небесном пространстве.

На выставке дети встретят любимых киноперсонажей, получат возможность запечатлеть яркие моменты в оборудованной фотозоне.

Стоимость билетов:

849 руб (пн-ср, пт-вс)

499 руб (чт)

Адрес: г. Томск, ул Котовского, 19/2 (ТРЦ «СмайлCity»)

Режим работы: 10.00-21.00 (вт-вс)

Гастрохолл

Заключительным пунктом нашей подборки станет гастрохолл. Этот вариант стоит рассмотреть, если вы решили провести время за семейным обедом. На территории комплекса расположены более 40 ресторанов с различной кухней, так что проблем с выбором блюд точно не возникнет.

В выходные и праздничные дни здесь проходят фестивали и выставки - приятное дополнение к культурной программе.

Для юных посетителей на первом этаже работает развлекательная комната с целым комплексом аттракционов: от батутов до детского городка. Гости центра находятся под присмотром инструкторов, поэтому беспокоиться о безопасности не придётся.

Стоимость посещения детской комнаты:

600 руб (пн-пт)

800 руб (сб-вс)

Адрес: г. Томск, ул. Кирова 5

Режим работы: