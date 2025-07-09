Стало известно, сколько людей посетили курорты Кубани с начала года

Несмотря на экологическую катастрофу в Анапе, туристический поток в Краснодарском крае остается на уровне прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Самые популярные направления - Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск, Туапсе и Приморско-Ахтарск, а также Темрюкский, Славянский и Ейский районы.

По словам временно исполняющего обязанности министра курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, сейчас в Краснодарском крае отдыхают более 380 тысяч гостей.

"Для них доступны 445 благоустроенных пляжей, протяженность которых более 115 километров. Они расположены не только вдоль берега Черного и Азовского морей, но и у внутренних водоемов", - отметил он.

Напомним, в Краснодарском крае специалисты каждый день проводят замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды. От Геленджика до границы с Абхазией, а также в поселке Тамань до Ростовской области показания соответствуют требованиям, поэтому отдых и купание разрешены.

Всего в регионе открыты почти 11 тысяч объектов размещения на 247 тысяч номеров, в том числе более 350 четырех- и пятизвездочных отелей, 86 работают по системе "все включено" и свыше 200 санаториев почти 50 тысяч мест.

Кроме того, на Кубани находятся свыше 730 объектов турпоказа - от этнографического и природного до промышленного и аграрного направлений, а также 291 туристический и 211 экскурсионных маршрутов.