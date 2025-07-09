В Железноводске начнут проводить экскурсии на завод игристых вин

В ставропольском Железноводске планируют организовать экскурсии на местный завод игристых вин. Программа будет включать рассказ о процессе производства вина и дегустацию образцов.

«Предприниматель нашего курорта готов открыть новый вид промышленного туризма — экскурсии на завод игристых вин. В программе экскурсии посетителям будет предложено: знакомство с историей завода, знакомство с процессом производства вина, дегустация образцов продукции предприятия», — сообщил в своем телеграм-канале глава Железноводска Евгений Бакулин.

По его словам, вся продукция предприятия изготавливается из винограда, выращенного в Ставропольском крае. Запустить экскурсии планируют в ближайшее время.

Бакулин также отметил, что это будет новый вид туризма для города-курорта.