«То густо, то пусто»: спрос на туры летом разочаровал турагентов

Руководитель одной из сетей турагентств, у которой несколько десятков офисов продаж в Москве, поделился с порталом «ТурДом» наблюдением: в последнее время замечен «рваный» спрос на туры.

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«В субботу клиенты идут валом, а на следующий день, в воскресенье, – непонятное затишье. Такая же ситуация повторяется и по будням. А ведь сейчас пик летнего сезона, интерес к поездкам в это время всегда максимален», – отметил он.

Тенденцию нам подтвердили и еще в одной столичной турагентской сети. Там добавили, что это относится не к постоянной клиентуре, а к тем, кто обращается за покупкой туров со стороны, по внешней рекламе. При этом в обеих компаниях на общие показатели продаж не жалуются – в июне они были лучше, чем в аналогичном месяце прошлого года, удачным обещает быть и июль. А вот неравномерность поступления заявок вызывает вопросы.

В результате совместного мозгового штурма наши собеседники пришли к такой версии: не исключено, что дело в изменении структуры спроса. Туристы охотнее, чем прежде, покупали туры на лето-2025 заблаговременно. Объемы ранних продаж у туроператоров были заметно выше 30%, что всегда считалось хорошим показателем. А те, кто бронирует last minute (в последний момент. – Ред.), очень чувствительны к сиюминутным негативным факторам. Например, коллапсам в российских аэропортах – многие предпочитают выждать день-другой пока ситуация нормализуется.

Другая, возможно не самая очевидная версия связана с тем, что у туристов в этом году есть шанс «подкопить финансовый жирок». Ставки по депозитам очень высоки: деньги, отложенные на отдых, многие стараются приумножить в банках. Поэтому дата бронирования тура зачастую зависит от того, когда у планирующего поездку заканчивается срок депозита.