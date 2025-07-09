В Северной Осетии запустили портал о путешествиях по республике

В Северной Осетии запустили туристический портал-путеводитель по достопримечательностям республики. Он создан по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и включает маршруты как для новичков, так и для опытных путешественников.

«В Северной Осетии появился туристический портал „Открой Осетию“ — удобный сайт, где собрано все самое интересное и полезное для путешественников. Фонд развития туризма нашего Минэкономразвития придумал, а воплотили идею в жизнь айтишники из местной компании „Окта“», — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло, добавив, что создание портала стало частью работы по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

На новом интернет-ресурсе можно найти живописные маршруты по Северной Осетии, подходящие как для новичков, так и для опытных путешественников. Здесь же есть советы по организации поездки, подбору снаряжения, а также полезные подсказки на случай непредвиденных ситуаций.

Отдельный раздел с информацией об аккредитации и официальных требованиях предназначен для гидов и тех, кто хочет стать проводником или экскурсоводом.

Пока на сайте еще есть незаполненные вкладки, но портал будет постоянно пополняться.