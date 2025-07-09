В Карелии появилась база отдыха с домиками на воде

В Карелии открылся первый водный глэмпинг. Он стоит на длинном деревянном мосту в окружении озера и леса. Проект уже называют альтернативой чуть ли не Мальдивам.

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В домике две комнаты, к каждому ведет деревянный настил. Рядом можно купаться, загорать на собственном пляже, кататься на сап-доске, ловить рыбу. Внутри - две спальни, кухня, есть необходимая мебель и посуда. Душевые и туалетные комнаты расположены в 50-ти метрах.

Стоимость размещения в одном домике до четырех человек 12 тысяч рублей в сутки, дополнительное место обойдется еще в одну тысячу.